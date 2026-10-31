Krízy v United niet konca. Oslabený Manchester nestačil na Chelsea

Futbalisti londýnskej Chelsea zvíťazili nad Manchestrom United 2:0 v sobotňajšom dueli 9. kola anglickej Premier League na Stamford Bridge.
„Červení diabli“ tak natiahli svoju sériu bez víťazstva vo všetkých súťažiach na deväť zápasov.
Po bezgólovom prvom polčase sa zverenci Xabiho Alonsa ujali vedenia v úvode druhého dejstva.
V 50. minúte sa po skvelom individuálnom prieniku osou ihriska presadil jemným lobom pred bránou Morgan Rogers. Zverenci Michaela Carricka dohrávali o desiatich.
VIDEO: Červená karta Martineza a penalta Cola Palmera
Argentínsky obranca hostí Lisandro Martinez videl v 63. minúte druhú žltú a následne červenú kartu, keď v pokutovom území zasiahol nedovolene Wesleyho Fofanu.
Nariadenú penaltu premenil Cole Palmer.
Premier League - 9. kolo:
FC Chelsea – Manchester United 2:0 (0:0)
Góly: 50. Rogers, 64. Palmer (z 11 m). ČK: 63. Martinez (Man U, po druhej ŽK)