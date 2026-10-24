VIDEO: Manchester City prvýkrát v sezóne zlyhal. Góly Arsenalu strieľali stopéri

Futbalisti Manchestru City si v sobotu pripísali prvú prehru v novej sezóne Premier League a prišli tak o vôbec prvé body v domácej súťaži.
Zverenci Enza Marescu prehrali v dueli 8. kola na ihrisku Aston Villy 1:2 po dvoch góloch útočníka Nicolasa Jacksona. Hosťom nestačil vyrovnávajúci presný zásah Erlinga Haalanda.
Obhajca titulu londýnsky Arsenal využil zaváhanie City a domácim víťazstvom 2:0 nad Evertonom sa bodovo dotiahol na lídra súťaže.
Oba tímy majú na konte po 21 bodov, pričom „Citizens“ majú lepšie skóre.
„Villans“ zažívajú po nevydarenom štarte do ročníka lepšie obdobie a chceli to potvrdiť aj proti City hneď od začiatku stretnutia.
Ich aktívna hra robila hosťom problémy a už v 6. minúte otvoril skóre Jackson po zlom spracovaní obrancu Marca Guehiho pri rozohrávke.
VIDEO: Zostrih zápasu Aston Villa - Manchester City
Hráči City potom prebrali taktovku a mali viacero šancí, no nedokázali vyrovnať, až kým sa v 52. minúte ku svojmu typickému zakončeniu nedostal Haaland.
Remízový stav však trval len osem minút, po hodine hry striedajúci Ibrahim Mbaye prvými dotykmi s loptou našiel Jacksona v pokutovom území a ten rozhodol o triumfe tímu Unaia Emeryho.
Haaland sa síce presadil v siedmom ligovom dueli za sebou a hostia dominovali na lopte, no zlyhali v koncovke. Vo Villa Parku sa im nedarí a prehrali tu už štvrtý ligový zápas za sebou.
„Kanonieri“ boli v minulej sezóne obzvlášť efektívny zo štandardných situácií. V novom ročníku však stále nemali pred sobotným duelom na konte gól z tejto hernej činnosti.
Proti Evertonu to zmenili po rohovom kope v 7. minúte, keď si strelecký účet v novom klube otvoril obranca Ezri Konsa.
Na 2:0 zvýšil ďalší člen defenzívy domácich Gabriel v druhom polčase. Pre Brazílčana to bol zároveň 200. zápas v Premier League.
VIDEO: Gól Gabriela
Päť bodov za vedúcim duom je Brighton, ktorý odohrá svoj zápas na pôde Liverpoolu v nedeľu.
Fulham si pripísal druhé víťazstvo za sebou a poskočil zo zóny zostupu až na 12. miesto.
O výhre zverencov Alvara Arbelou na ihrisku nováčika z Coventry 1:0 rozhodol v 80. minúte Oscar Bobb. Coventry zostalo so šiestimi bodmi v neúplnej tabuľke predposledné.
Premier League - 8. kolo:
FC Arsenal - FC Everton 2:0 (1:0)
Góly: 7. Konsa, 68. Gabriel
Coventry City - Fulham 0:1 (0:0)
Gól: 80. Bobb
Aston Villa - Manchester City 2:1 (1:0)
Góly: 6. a 60. Jackson - 52. Haaland