Futbalisti Manchestru City remizovali s Fulhamom 1:1 v sobotnom dueli 11. kola Premier League.
V najvyššej anglickej súťaži tak ťahajú sériu štyroch zápasov bez víťazstva, zatiaľ čo „chalupári“ bodovali v piatom stretnutí za sebou.
Hostí z Londýna poslal do vedenia v 16. minúte Rodrigo Muniz, keď rýchlu akciu zakončil zvnútra šestnástky presnou strelou do horného rohu po ľavici brankára Gianluigiho Donnarummu.
Domáci mali v prvom polčase územnú prevahu. Haaland v 25. minúte po Ndiayeho centri zakončil priamo do rukavíc Lena a keď mu loptu vykopol z náručia za čiaru, gól pre faul na brankára neplatil.
VIDEO: Neuznaný gól Haalanda
Nórsky kanonier potom v 36. minúte z dobrej pozície prestrelil bránu a v 41. minúte mu nesadla prihrávka od O'Reillyho.
„Citizens“ vyrovnali v 57. minúte zásluhou Elliota Andersona, ktorý skóroval z voleja spoza šestnástky, keď sa k nemu dostala lopta po rohovom kope.
Emmanuel Emegha strelil v drese Chelsea svoj prvý gól v Premier League, ale domáci podľahli Leedsu 1:4.
Chelsea navyše prišla o zraneného Moisesa Caiceda, ktorého musel tréner Xabi Alonso striedať už v 22. minúte. Za hostí skóroval dvakrát Noah Okafor, penaltu premenil Dominic Calvert-Lewin a do streleckej listiny sa zapísal aj Brenden Aaronson.
Leeds sa po svojom prvom triumfe na Stamford Bridge v tomto tisícročí posunul v priebežnej tabuľke na 6. miesto, keď preskočil aj Chelsea, ktorej patrí 8. priečka.
Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval z lavičky víťazstvo Tottenhamu nad Ipswichom 2:0. Svoj prvý gól v A-tíme „kohútov“ strelil 18-ročný Luca Williams-Barnett a výsledku dal konečnú podobu Dominic Solanke.
Bournemouth si poradil s Nottinghamom Forest výsledkom 2:0 a víťaznú šnúru natiahol na päť zápasov.
Naopak, sériu piatich prehier ťahá posledný tím tabuľky Crystal Palace, ktorý podľahol Coventry City na jeho pôde 2:3. Aston Villa odohrala bezgólový súboj so Sunderlandom a pripísala si tretiu remízu v PL za sebou.
Premier League - 11. kolo:
Manchester City – FC Fulham 1:1 (0:1)
Góly: 57. Anderson - 16. Muniz
AFC Bournemouth – Nottingham Forest 2:0 (2:0)
Góly: 19. Evanilson, 45.+3 Kluivert
Aston Villa – AFC Sunderland 0:0
FC Chelsea – Leeds United 1:4 (1:1)
Góly: 25. Emegha - 28. a 59. Okafor, 53. Calvert-Lewin (z 11 m), 90.+1 Aaronson
Coventry City – Crystal Palace 3:2 (2:2)
Góly: 5. Awoniyi, 30. Sakamoto, 85. McNeil (vlastný) - 13. Pino, 45.+1 Larsen
Tottenham Hotspur – Ipswich Town 2:0 (1:0)
Góly: 15. Williams-Barnett, 51. Solanke
/M. Dúbravka (Tottenham) presedel duel na lavičke/