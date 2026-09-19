VIDEO: Arsenal prekvapujúco zaváhal a utrpel prvú prehru. Tottenham sa prepadol do pásma zostupu

David Raya, brankár Arsenalu.
David Raya, brankár Arsenalu. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2026 o 17:59
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Nestačil na domáci Brighton.

/Správu aktualizujeme(

Futbalisti Arsenalu utrpeli prvú prehru v novej sezóne. Obhajca titulu prekvapujúco nestačil v sobotňajšom zápase 5. kola anglickej Premier League na domáci Brighton, ktorému podľahol jednoznačne 0:3.



Hráči Aston Villy vybojovali prvé víťazstvo v novej sezóne anglickej Premier League. V sobotňajšom zápase 5. kola uspeli na ihrisku Tottenhamu 3:2 a so štyrmi bodmi sa priebežne posunuli na 15. miesto.

Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval duel z domácej lavičky, medzi žrďami dostal prednosť Čech Antonín Kinský.

Aston Villu poslal do vedenia v závere prvého polčasu švajčiarsky reprezentant Johan Manzambi, ktorý sa presadil po strieľanej prihrávke Boubacara Kamaru.

V druhom polčase zvýšili náskok birminghamského tímu Nicolas Jackson a Emiliano Buendia. „Kohúti“ dostali v 60. minúte loptu do siete zásluhou Mohammeda Kudusa, ale po signalizácii VAR gól neplatil pre ofsajd.

Napokon sa domáci dočkali prvých gólov v ligovej sezóne, v 86. minúte namieril k pravej žrdi striedajúci Conor Gallagher a v nadstavenom čase skorigoval na 2:3 hlavou obranca Jan Paul van Hecke.

Spurs zostávajú v novom ročníku stále bez víťazstva, s dvoma bodmi im patrí 18. priečka.

Premier League - 4. kolo

Tottenham Hotspur - Aston Villa FC 2:3 (0:1)

Góly: 86. Gallagher, 90. van Hecke - 45.+4 Manzambi, 67. Jackson, 79. Buendia

/M. Dúbravka (Tottenham) na lavičke náhradníkov/

Tabuľka Premier League

Premier League

    David Raya, brankár Arsenalu.
    David Raya, brankár Arsenalu.
    VIDEO: Arsenal prekvapujúco zaváhal a utrpel prvú prehru. Tottenham sa prepadol do pásma zostupu
    dnes 17:59
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