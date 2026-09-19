VIDEO: Arsenal prekvapujúco zaváhal a utrpel prvú prehru. Tottenham sa prepadol do pásma zostupu

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Futbalisti Arsenalu utrpeli prvú prehru v novej sezóne. Obhajca titulu prekvapujúco nestačil v sobotňajšom zápase 5. kola anglickej Premier League na domáci Brighton, ktorému podľahol jednoznačne 0:3.
Hráči Aston Villy vybojovali prvé víťazstvo v novej sezóne anglickej Premier League. V sobotňajšom zápase 5. kola uspeli na ihrisku Tottenhamu 3:2 a so štyrmi bodmi sa priebežne posunuli na 15. miesto.
Slovenský brankár Martin Dúbravka sledoval duel z domácej lavičky, medzi žrďami dostal prednosť Čech Antonín Kinský.
Aston Villu poslal do vedenia v závere prvého polčasu švajčiarsky reprezentant Johan Manzambi, ktorý sa presadil po strieľanej prihrávke Boubacara Kamaru.
V druhom polčase zvýšili náskok birminghamského tímu Nicolas Jackson a Emiliano Buendia. „Kohúti“ dostali v 60. minúte loptu do siete zásluhou Mohammeda Kudusa, ale po signalizácii VAR gól neplatil pre ofsajd.
Napokon sa domáci dočkali prvých gólov v ligovej sezóne, v 86. minúte namieril k pravej žrdi striedajúci Conor Gallagher a v nadstavenom čase skorigoval na 2:3 hlavou obranca Jan Paul van Hecke.
Spurs zostávajú v novom ročníku stále bez víťazstva, s dvoma bodmi im patrí 18. priečka.
Premier League - 4. kolo
Tottenham Hotspur - Aston Villa FC 2:3 (0:1)
Góly: 86. Gallagher, 90. van Hecke - 45.+4 Manzambi, 67. Jackson, 79. Buendia
/M. Dúbravka (Tottenham) na lavičke náhradníkov/