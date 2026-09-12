Chelsea pocítila silu nováčika, ktorý zostáva nezdolaným. Liverpool zlyhal v koncovke

Smutný kapitán Chelsea Reece James po remíze s Hull City.
Smutný kapitán Chelsea Reece James po remíze s Hull City. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2026 o 18:19
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Z prvého gólu v sezóne sa tešili hráči Aston Villy.

Futbalisti FC Liverpool remizovali tretíkrát v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League.

Vo 4. kole si iba podelili body na domácom ihrisku proti Fulhamu po remíze 0:0. Pre hostí išlo o prvý bodový zisk v novom ročníku.

Trpkosť prehry ešte v sezóne neokúsil nováčik najvyššej súťaže Hull City. Zverenci trénera Sergeja Jakiroviča si pripísali bod za remízu 2:2 na pôde Chelsea a v neúplnej tabuľke sú na treťom mieste.

VIDEO: Gól Chelsea na 2:2

Deľba bodov nastala aj na Vitality Stadium, kde Bournemouth remizoval s Brentfordom 2:2. Za „včely“ sa dvakrát presadil Kevin Schade, ktorý zariadil tretiu remízu svojho tímu za sebou.

Z prvého gólu v sezóne sa tešili hráči Aston Villy, no na prvý bodový zisk im to proti Nottinghamu Forest nestačilo. O výhre zverencov Olivera Glasnera rozhodol v 89. minúte Igor Jesus.

VIDEO: Gól Nottinghamu na 2:1

Početnú výhodu o jedného hráča využil Ipswich, ktorý po vylúčení Axela Disasiho síce najprv prišiel o jednogólové vedenie proti Crystal Palace, no v 90. minúte mu víťazstvo vybojoval Zian Flemming.

Premier League - 4. kolo

AFC Bournemouth - Brentford FC 2:2 (1:1)

Góly: 38. Kluivert, 52. Tavernier - 34. a 56. Schade

Aston Villa - Nottingham Forest 1:2 (0:0)

Góly: 74. Alysson - 46. Delap, 88. Jesus

Chelsea FC - Hull City 2:2 (1:2)

Góly: 7. Rogers, 66. Pedro - 28. a 34. Belloumi

Crystal Palace - Ipswich Town 2:3 (1:2)

Góly: 14. Khalaili, 75. Larsen - 23. Emersonn, 45. Davis, 90. Flemming

ČK: 34. Disasi (Crystal Palace)

Liverpool FC - Fulham FC 0:0 (0:0)

Tabuľka Premier League

Premier League

    Smutný kapitán Chelsea Reece James po remíze s Hull City.
    Smutný kapitán Chelsea Reece James po remíze s Hull City.
    Chelsea pocítila silu nováčika, ktorý zostáva nezdolaným. Liverpool zlyhal v koncovke
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