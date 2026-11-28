Futbalisti Manchestru United prehrali v sobotňajšom zápase 12. kola anglickej Premier League s Brentfordom vysoko 0:4.
Tri body pre „včely“ zariadil dvoma gólmi v prvom polčase Callum Wilson, na ktoré mu v oboch prípadoch prihrával Dango Quattara. V druhom polčase sa ešte presadili Kristoffer Ajer a Kevin Schade.
Hostia sa v neúplnej tabuľke posunuli na piate miesto, Manchester United je naďalej predposledný.
Tréner domácich Mauricio Pochettino tak na svoje prvé víťazstvo na lavičke „červených diablov“ naďalej čaká, nepodarilo sa mu to ani pri svojej premiére na Old Trafford. United po 65 rokoch inkasovali v troch ligových dueloch za sebou po štyri góly.
Okrem toho pokorili aj ďalší negatívny rekord, keď ako prvý v histórii Premier League dostali dva góly v prvom polčase v šiestich zápasoch za sebou.
VIDEO: Gól Brentfordu na 1:0
VIDEO: Gól Brentfordu na 2:0
Sériu bez prehry na domácom trávniku natiahli hráči Leedsu. Vo svojom šiestom vystúpení v prebiehajúcej sezóne na Elland Road zdolali Coventry rozdielom triedy 3:0.
Na triumfe mal najväčší podiel Sean Longstaff, ktorý na prvý presný zásah prihral Dominicovi Calvertovi-Lewinovi a ďalšie dva sám strelil.
Premier League - 12. kolo
Manchester United - Brentford 0:4 (2:0)
Góly: 19. a 32. Wilson, 82. Ajer, 90.+1 Schade
Leeds - Coventry 3:0
Góly: 45. a 66. Longstaff, 40. Calvert-Lewin