Rozbehnutý Brighton už preskočil aj Man City. Chelsea zaskočil tím z dna tabuľky

Hráči Brightonu oslavujú gól
Hráči Brightonu oslavujú gól (Autor: TASR/PA via AP)
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Sportnet, TASR|8. nov 2026 o 17:38
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Tabuľkou Premier League stúpa aj Liverpool.

Futbalisti Brightonu zvíťazili v 10. kole Premier League na domácom ihrisku nad Brentfordom 2:0 a vyšplhali sa na 2. miesto tabuľky. Ich triumf zariadili Diego Gomez a Pascal Gross.

Hostia hrali už od 21. minúty bez Igora Thiaga, ktorý odstal červenú kartu za úder protihráča.

„Čajky“ zaknihovali siedme víťazstvo v sezóne a s 26 gólmi majú najlepšiu ofenzívu v lige.

Na štvrté miesto poskočil Liverpool, ten uspel na ihrisku Crystal Palace 3:1. Domáci tak klesli na posledné miesto. „The Reds“ preskočili Chelsea, ktorá neuspela v Sunderlande, domáci sa naopak odpútali od dna a po premenenej penalte Enza Le Feeho zvíťazili 1:0.

Štvrté víťazstvo po sebe zaznamenal Bournemouth, na ihrisku Ipswichu zvíťazil 2:1.

Premier League - 10. kolo:

Brighton & Hove Albion – FC Brentford 2:0 (2:0)

Góly: 15. Gomez, 42. Gross (z 11 m). ČK: 21. Thiago (Brentford)

Crystal Palace – FC Liverpool 1:3 (0:1)

Góly: 90.+5 Nketiah (z 11 m) - 40. Mac Allister, 54. Wirtz, 89. Isak

Ipswich Town – AFC Bournemouth 1:2 (0:1)

Góly: 73. Clarke (z 11 m) - 5. Evanilson, 46. Davis (vlastný)

AFC Sunderland – FC Chelsea 1:0 (1:0)

Gól: 36. Le Fee (z 11 m)

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráči Brightonu oslavujú gól
    Hráči Brightonu oslavujú gól
    Rozbehnutý Brighton už preskočil aj Man City. Chelsea zaskočil tím z dna tabuľky
    dnes 17:38
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