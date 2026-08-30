VIDEO: Chelsea takmer prišla o trojgólové vedenie. Po prestrelke oslavuje druhý triumf

Cole Palmer (v strede) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil štvrtý gól svojho tímu.
Cole Palmer (v strede) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil štvrtý gól svojho tímu. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. aug 2026 o 17:11
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Brighton v nadstavenom čase ešte stihol výsledok upraviť.

Futbalisti FC Chelsea si v druhom kole novej sezóny Premier League pripísali druhé víťazstvo.

Na domácom ihrisku Londýnčania zdolali Brighton & Hove Albion 4:3 a v priebežnej tabuľke sú na 2. mieste o skóre za Manchestrom City.

Na Stamford Bridge viedli domáci po polhodine už 3:0, keď sa presadili Romeo Lavia, Pedro Neto a Joao Pedro.

Ešte do prestávky však znížil Malick Yalcouye a po nej si dal Joao Pedro vlastný gól. Potom naklonil misky váh na domácu stranu Cole Palmer, no hostia v nadstavenom čase ešte stihli výsledok upraviť. 

VIDEO: Góly Chelsea na 2:0, 3:0 a 4:0

Brentford viedol v Leedsi 1:0 po prvom polčase, ale domáci potom zásluhou Dominica Calverta-Lewina vyrovnali na konečných 1:1.

Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenal Sunderland, gólom Haiťana Wilsona Isidora zdolal Fulham 1:0.

Premier League - 2. kolo

Chelsea FC - Brighton & Hove Albion 4:3 (3:1)

Góly: 4. Lavia, 14. Neto, 32. Joao Pedro, 74. Palmer - 35. Yalcouye, 63. Joao Pedro (vlastný), 90.+6 Gross

Leeds United - Brentford FC 1:1 (0:1)

Góly: 79. Calvert-Lewin - 41. Schade

Sunderland AFC - Fulham FC 1:0 (0:0)

Gól: 75. Isidor

Tabuľka Premier League

Premier League

    Cole Palmer (v strede) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil štvrtý gól svojho tímu.
    Cole Palmer (v strede) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil štvrtý gól svojho tímu.
    VIDEO: Chelsea takmer prišla o trojgólové vedenie. Po prestrelke oslavuje druhý triumf
    dnes 17:11
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