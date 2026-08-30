VIDEO: Chelsea takmer prišla o trojgólové vedenie. Po prestrelke oslavuje druhý triumf

Futbalisti FC Chelsea si v druhom kole novej sezóny Premier League pripísali druhé víťazstvo.
Na domácom ihrisku Londýnčania zdolali Brighton & Hove Albion 4:3 a v priebežnej tabuľke sú na 2. mieste o skóre za Manchestrom City.
Na Stamford Bridge viedli domáci po polhodine už 3:0, keď sa presadili Romeo Lavia, Pedro Neto a Joao Pedro.
Ešte do prestávky však znížil Malick Yalcouye a po nej si dal Joao Pedro vlastný gól. Potom naklonil misky váh na domácu stranu Cole Palmer, no hostia v nadstavenom čase ešte stihli výsledok upraviť.
VIDEO: Góly Chelsea na 2:0, 3:0 a 4:0
Brentford viedol v Leedsi 1:0 po prvom polčase, ale domáci potom zásluhou Dominica Calverta-Lewina vyrovnali na konečných 1:1.
Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenal Sunderland, gólom Haiťana Wilsona Isidora zdolal Fulham 1:0.
Premier League - 2. kolo
Chelsea FC - Brighton & Hove Albion 4:3 (3:1)
Góly: 4. Lavia, 14. Neto, 32. Joao Pedro, 74. Palmer - 35. Yalcouye, 63. Joao Pedro (vlastný), 90.+6 Gross
Leeds United - Brentford FC 1:1 (0:1)
Góly: 79. Calvert-Lewin - 41. Schade
Sunderland AFC - Fulham FC 1:0 (0:0)
Gól: 75. Isidor