Manchester United potupne prehral na domácom štadióne, cenné víťazstvo pre Liverpool

Futbalisti Liverpoolu zdolali v zápase 8. kola anglickej Premier League Brighton 2:0. Pred domácimi fanúšikmi si dvojgólový náskok vypracovali ešte v prvom polčase.
Vlastný gól si po strele Floriana Wirtza dal v 17. minúte Pascal Gross a o štyri minúty neskôr sa presadil aj Alexander Isak.
Zverenci Andoniho Iraolu vyhrali v PL prvý domáci zápas pod vedením nového trénera a zároveň prvý od apríla.
Na 4. mieste vystriedali Chelsea a priblížili sa na rozdiel bodu od svojho nedeľného súpera, ktorý je tretí.
„Čajky“ prehrali predtým naposledy v druhom kole, keď podľahli Chelsea.
V Liverpoole navyše vyšli prvýkrát v PL strelecky naprázdno a prišli o sériu štyroch zápasov bez inkasovaného gólu. Isak potvrdil výbornú formu a pridal šiesty presný zásah.
VIDEO: Gól Isaka na 2:0
V nevýrazných výkonoch pokračujú hráči Manchestru United, ktorí po stredajšej prehre v Lige majstrov na pôde talianskeho Coma podľahli doma Bournemouthu 0:3.
Nevyhrali už osem súťažných zápasov za sebou a na štadióne Old Trafford opäť doplatili na individuálne chyby.
Po zakríknutom výkone inkasovali najprv dvakrát v záverečnej desaťminútovke prvého polčasu, keď sa presadili Rayan a Marcus Tavernier. Po zmene strán ešte zvýšil na rozdiel triedy Evanilson.
„Červení diabli“ sú po ôsmich kolách na 16. mieste a pokračujú v jednom z najhorších štartov do sezóny v histórii klubu.
VIDEO: Gól Bournemouthu na 2:0
VIDEO: Gól Bournemouthu na 3:0
Už pred zverejnením zostáv dominovali v médiách správy o tom, že kritizovaný tréner United Michael Carrick vynechal zo zostavy kapitána Bruna Fernandesa.
Portugalčan sa po prehre v Taliansku kriticky vyjadril na výkony tímu pod jeho vedením, no Angličan v predzápasovom rozhovore pre Sky Sports povedal, že vynechal Fernandesa čisto z futbalových dôvodov.
Najlepší hráč uplynulej sezóny PL začal od podpisu zmluvy s United v roku 2020 na lavičke náhradníkov len šiestykrát a do zápasu napokon nezasiahol.
V súboji dvoch tímov, ktorým sa v uplynulom období príliš nedarí, vyhral Newcastle na ihrisku trápiaceho sa Crystal Palace 2:0.
Londýnsky klub neodčinil pred domácimi fanúšikmi prehru 0:5 z derby proti Brightonu a na konte má sedem bodov.
„Magpies“ v prvom polčase neboli lepší ako domáci, no po zmene strán sa presadili William Osula a Harvey Barnes a pomohli tak k tretiemu víťazstvu v sezóne.
Nováčik z Hullu síce nevyhral ani šiesty zápas v sérii, no po domácej remíze 1:1 s Brentfordom mu patrí 10. miesto.
Na premenený pokutový kop Olivera McBurnieho odpovedal za hostí útočník Dango Ouattara. Brentford je priebežne šiesty.
Premier League - 8. kolo:
Crystal Palace - Newcastle 0:2 (0:0)
Góly: 47. Osula, 58. Barnes
Hull - Brentford 1:1 (1:0)
Góly: 24. McBurnie (z 11 m) - 63. Da. Ouattara
Liverpool- Brighton 2:0 (2:0)
Góly: 17. Gross (vlastný), 21. Isak
Manchester United - Bournemouth 0:3 (0:2)
Góly: 38. Rayan, 43. Tavernier, 71. Evanilson