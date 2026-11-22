Futbalisti FC Liverpool prekazili premiéru trénerovi Mauriciovi Pochettinovi na lavičke Manchestru United.
„Reds“ zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 11. kola Premier League nad „červenými diablami“ jednoznačne 4:0.
Domáci sa priblížili k triumfu hneď v úvode, keď vylúčenie Lenyho Yora potrestali Dominik Szoboszlai a Florian Wirtz. V druhom polčase pridali góly aj Rio Ngumoha a Victor Muňoz.
VIDEO: Gól Wirtza na 2:0
Kľúčová chvíľa prišla už po ôsmich minútach, keď Matthijs de Ligt podcenil loptu smerujúcu za obranu a nezachytil nábeh Alexandra Isaka.
Toho už stihol zastaviť iba Yoro za cenu červenej karty pred šestnástkou. Z nariadeného priameho kopu následne Szoboszlai prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, a onedlho zvýšil na 2:0 Wirtz.
Podobný obraz nasledoval aj v nasledujúcich minútach, no fanúšikovia na Anfielde sa najbližšie tešili až v 66. minúte.
Na rozdiel triedy vtedy zvýšil 18-ročný Ngumoha a na konečných 4:0 upravil v 82. minúte Muňoz. Liverpool sa v tabuľke posunul na 4. miesto, United čaká na triumf od konca augusta a je predposledný.
V ďalšom stretnutí hráči Hull City prekvapivo zdolali Brighton 2:0.
Hostia mali v stretnutí prevahu, no v závere prišli o vylúčeného Costinhu a domáci rozhodli o troch bodoch v nadstavenom čase po dvoch góloch Olivera McBurnieho.
Hull je v prebiehajúcej sezóne naďalej bez prehry na domácom trávniku a patrí mu jedenáste miesto, Brighton je druhý so šesťbodovou stratou na prvý Arsenal.
Premier League - 11. kolo:
Liverpool FC – Manchester United 4:0 (2:0)
Góly: 10. Szoboszlai, 13. Wirtz, 66. Ngumoha, 82. Muňoz, ČK: 8. Yoro (Manchester United)
Hull City – Brighton & Hove Albion 2:0 (0:0)
Góly: 90+2. a 90+5. McBurnie