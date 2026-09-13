Futbalisti United obrovskú výhodu nevyužili. Bitku o Manchester ovládlo oslabené City

Erling Haaland v zápase Manchester United - Manchester City.
Erling Haaland v zápase Manchester United - Manchester City. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. sep 2026 o 19:25
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Víťazný gól strelil nórsky kanonier Erling Haaland.

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom derby v rámci 4. kola anglickej Premier League na štadióne mestského rivala United 1:0.

Po štyroch zápasoch tak majú plný počet 12 bodov. City hralo od 23. minúty o desiatich po vylúčení Phila Fodena, napriek tomu v 60. minúte rozhodol o jeho triumfe Erling Haaland.

Foden bol síce pri postrannej čiare faulovaný Brunom Fernandesom, no nechal sa vyprovokovať a zo zeme trafil portugalského ofenzívneho stredopoliara spodkom kopačky.

VIDEO: Vylúčenie Phila Fodena

Najbližšie ku gólu v prvom polčase bol v jeho závere Marcus Rashford, keď z priameho kopu spoza šestnástky trafil tyč brány hostí.

V úvode druhého polčasu dopadol rovnako pokus jeho spoluhráča Kobbieho Mainooa.

Zverenci Enza Marescu sa radovali v 60. minúte po tečovanej prihrávke Joška Gvardiola z ľavej strany a presnej koncovke Haalanda pri vzdialenejšej tyči.

VIDEO: Víťazný gól Erlinga Haalanda

Asistent rozhodcu signalizoval ofsajd, no VAR napokon presný zásah nórskeho kanoniera odobril.

V 69. minúte pomohla konštrukcia brány aj „červeným diablom“, a to po tečovanej strele Enza Fernandeza.

Zverenci Michaela Carricka už z početnej prevahy vyrovnanie nevyťažili a po štyroch kolách majú na 13. mieste tabuľky iba 4 body. Manchester City je o skóre druhý za Arsenalom.

Brighton zvíťazil na pôde Coventry City vysoko 5:0. Nováčik je tak naďalej bez bodu.

Zverenci Franka Lamparda dohrávali o desiatich po vylúčení Taiwa Awoniyiho v 53. minúte, kedy „čajky“ viedli 2:0 po góloch Charalamposa Kostoulasa a Malicka Yalcouyeho.

VIDEO: Gól Brightonu na 4:0

V početnej prevahe skórovali za hostí Pascal Gross z penalty, Lewis Dunk a Yasin Ayari.

Premier League - 4. kolo

Manchester United - Manchester City 0:1 (0:0)

Gól: 60. Haaland, ČK: 23. Foden (Man City)

Coventry City - Brighton & Hove Albion 0:5 (0:1)

Góly: 36. Kostoulas, 51. Yalcouye, 69. Gross (z 11 m), 83. Dunk, 90.+4 Ayari, ČK: 53. Awoniyi (Coventry)

Tabuľka Premier League

Premier League

    Erling Haaland v zápase Manchester United - Manchester City.
    Erling Haaland v zápase Manchester United - Manchester City.
    Futbalisti United obrovskú výhodu nevyužili. Bitku o Manchester ovládlo oslabené City
    dnes 19:25
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