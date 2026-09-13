Futbalisti United obrovskú výhodu nevyužili. Bitku o Manchester ovládlo oslabené City

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom derby v rámci 4. kola anglickej Premier League na štadióne mestského rivala United 1:0.
Po štyroch zápasoch tak majú plný počet 12 bodov. City hralo od 23. minúty o desiatich po vylúčení Phila Fodena, napriek tomu v 60. minúte rozhodol o jeho triumfe Erling Haaland.
Foden bol síce pri postrannej čiare faulovaný Brunom Fernandesom, no nechal sa vyprovokovať a zo zeme trafil portugalského ofenzívneho stredopoliara spodkom kopačky.
VIDEO: Vylúčenie Phila Fodena
Najbližšie ku gólu v prvom polčase bol v jeho závere Marcus Rashford, keď z priameho kopu spoza šestnástky trafil tyč brány hostí.
V úvode druhého polčasu dopadol rovnako pokus jeho spoluhráča Kobbieho Mainooa.
Zverenci Enza Marescu sa radovali v 60. minúte po tečovanej prihrávke Joška Gvardiola z ľavej strany a presnej koncovke Haalanda pri vzdialenejšej tyči.
VIDEO: Víťazný gól Erlinga Haalanda
Asistent rozhodcu signalizoval ofsajd, no VAR napokon presný zásah nórskeho kanoniera odobril.
V 69. minúte pomohla konštrukcia brány aj „červeným diablom“, a to po tečovanej strele Enza Fernandeza.
Zverenci Michaela Carricka už z početnej prevahy vyrovnanie nevyťažili a po štyroch kolách majú na 13. mieste tabuľky iba 4 body. Manchester City je o skóre druhý za Arsenalom.
Brighton zvíťazil na pôde Coventry City vysoko 5:0. Nováčik je tak naďalej bez bodu.
Zverenci Franka Lamparda dohrávali o desiatich po vylúčení Taiwa Awoniyiho v 53. minúte, kedy „čajky“ viedli 2:0 po góloch Charalamposa Kostoulasa a Malicka Yalcouyeho.
VIDEO: Gól Brightonu na 4:0
V početnej prevahe skórovali za hostí Pascal Gross z penalty, Lewis Dunk a Yasin Ayari.
Premier League - 4. kolo
Manchester United - Manchester City 0:1 (0:0)
Gól: 60. Haaland, ČK: 23. Foden (Man City)
Coventry City - Brighton & Hove Albion 0:5 (0:1)
Góly: 36. Kostoulas, 51. Yalcouye, 69. Gross (z 11 m), 83. Dunk, 90.+4 Ayari, ČK: 53. Awoniyi (Coventry)