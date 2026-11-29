Futbalisti Evertonu vybojovali v 12. kole anglickej Premier League na domácej pôde cennú remízu 1:1 s mestským rivalom FC Liverpool.
The Reds“ prišli o body z ihriska súpera len druhýkrát v sezóne a v neúplnej tabuľke im tak naďalej patrí 4. miesto.
„Karamelky“ bodovali proti najväčšiemu rivalovi po troch dueloch a udržali sa medzi najlepšou desiatkou súťaže.
V nedeľnom 249. Merseyside derby padli oba góly v úvodnej polhodine.
Vo forme hrajúci hostia viedli od 5. minúty po presnom zásahu Dominika Szoboszlaia, no o dvadsať minút neskôr si center domácich zrazil do vlastnej siete obranca Liverpoolu Jeremie Frimpong.
VIDEO: Gól Liverpoolu na 1:0
VIDEO: Gól Evertonu na 1:1
Premier League - 12. kolo
Everton FC – Liverpool FC 1:1 (1:1)
Góly: 25. Frimpong (vlastný) - 5. Szoboszlai