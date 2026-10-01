Miliónové investície zatiaľ body nepriniesli. Dúbravkov tréner má naďalej plnú dôveru

Generálny riaditeľ anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur Vinai Venkatesham podporil na prvom zasadnutí poradnej rady fanúšikov trénera Roberta De Zerbiho po nevydarenom štarte do sezóny.
„Kohúti“ sú po piatich kolách na dne tabuľky Premier League s dvoma bodmi.
Brit Venkatesham poukázal na skutočné výkony Tottenhamu, v ktorých si De Zerbiho zverenci vytvorili dostatok príležitostí, no neskórovali.
„Priznávam sklamanie zo súčasného bodového zisku a rozumiem frustrácii fanúšikov. Povzbudili ma však určité aspekty herných výkonov od prehry v úvodnom kole,“ priznal na zasadnutí Venkatesham.
Klub prešiel cez leto výraznou obmenou kádra. Do tímu prišlo desať nových posíl vrátane slovenského reprezentačného brankára Martina Dúbravku.
Nasledovali však aj odchody skúsených hráčov Guglielma Vicaria, Cristiana Romera, Djeda Spencea či Kevina Dansa.
„Klub vykonal počas leta významné zmeny, a to na ihrisku, ako aj mimo neho. Môže chvíľu trvať, kým sa tieto zmeny prejavia. Mám plnú dôveru v De Zerbiho, v nových hráčoch i v zavedené zmeny. V zákulisí neustále pracujeme na zlepšení výkonov,“ pokračoval Brit s indickými koreňmi.
Venkatesham sa po dvoch 17. miestach za sebou rozhodol zmeniť proces investovania peňazí.
Klub minul na príchody Sandra Tonaliho, Mateusa Fernandesa a Savinha niekoľko stoviek miliónov eur, no isté financie získa na predbežne dohodnutých prestupoch Dansa a Raduho Dragusina.
„Finančné predpisy predstavovali skutočné obmedzenie. Klub od roku 2019 nezaznamenal zisk a jeho náklady rástli v dôsledku investícií do platov a prestupových súm. V modernom futbale je zisk z predaja hráčov dôležitý pre dodržiavanie finančných pravidiel,“ vysvetlil Venkatesham podľa agentúry DPA.