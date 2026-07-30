Angličania sprísňujú pravidlá, za rasizmus hrozia nekompromisné tresty

Hráčom, ktorých uznajú za vinných z diskriminačného správania, bude podľa sprísnených pravidiel anglickej Futbalovej asociácie (FA) hroziť dištanc minimálne na desať zápasov.
Pravidlá sa vzťahujú aj na trénerov a ďalších funkcionárov.
V predchádzajúcich sezónach sa za závažné porušenia pravidiel odporúčali tresty na šesť až dvanásť stretnutí.
Za takéto previnenie sa považuje správanie obsahujúce priamy alebo nepriamy odkaz na etnický pôvod, farbu pleti, rasu, národnosť, náboženstvo, pohlavie, rodovú identitu, zmenu pohlavia, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie.
„FA sa usiluje o vytvorenie futbalového prostredia bez diskriminácie. Hoci sa v uplynulých rokoch dosiahol výrazný pokrok, diskriminačné správanie zostáva problémom v celom futbale.
Na boj proti tomuto neprípustnému konaniu sú potrebné prísnejšie opatrenia. Aktualizované sankčné smernice FA preto budú od disciplinárnych komisií vyžadovať, aby v takýchto prípadoch uložili štandardný trest minimálne na desať zápasov,“ uviedla asociácia vo vyhlásení.
Pri závažných priťažujúcich okolnostiach môže byť trest vyšší ako desať stretnutí.
Miernejší postih bude možný v prípade poľahčujúcich okolností a priznania viny pri prvej príležitosti, minimom však bude šesť zápasov. Ešte nižší trest možno uložiť iba vtedy, ak sa diskriminačné previnenie odohralo výlučne v písomnej forme.
Hráčovi alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí druhého podobného previnenia, bude hroziť prísnejší postih než pri prvom prípade. Informovala agentúra DPA.