Tuchel označil chyby za príčinu prehry. Tréner Španielov velebil Yamala

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel označil individuálne chyby za hlavnú príčinu prehry svojich zverencov v šlágri 3. skupiny A-divízie Ligy národov so Španielskom.
„Albión“ vo vypredanom Wembley síce po polčase vyhrával, no napokon podľahol úradujúcim majstrom sveta 2:3.
Angličania mali zlý štart do stretnutia, keď už v 2. minúte Lamine Yamal potrestal nepozornosť Marca Guehiho a prekonal Jamesa Trafforda.
Španieli mali ešte v prvej polhodine ďalšie príležitosti, no Ferran Torres ani z jednej sieť nerozvlnil.
„Mali sme najhorší možný vstup do zápasu proti tímu, akým je Španielsko. Potom sme urobili ďalšie dve chyby pri zakladaní útoku a dovolili súperovi vypracovať si dve obrovské šance.
Tie sme ustáli a následne sme sa do duelu postupne dostali,“ citovala frustrovaného Tuchela agentúra DPA.
Kane nedal penaltu
Vyrovnanie prišlo tiež po chybe, keď zaváhanie Nica Williamsa pri španielskom rohu využili Angličania rýchlym protiútokom.
Na jeho konci bolo presné zakončenie Anthonyho Gordona. Domácim sa vzápätí podarilo duel aj otočiť, keď sa vo vzduchu presadil Harry Kane a s prispením Marca Cucurellu lopta skončila v bráne.
„Chytili sme správny rytmus a vrátila sa nám viera. Bola to jedna z našich najlepších 20-minútoviek. Predviedli sme komplexný výkon, boli sme jednoznačne lepším tímom, no tretí gól sa nám streliť nepodarilo,“ zhodnotil 53-ročný kormidelník.
K tretiemu presnému zásahu bol v 54. minúte najbližšie Kane, no z pokutového kopu trafil len brvno.
„V tej chvíli by to bol rozhodujúci úder. Získali by sme impulz a absolútnu vieru vo vlastné sily vďaka dvojgólovému náskoku,“ priznal Nemec na lavičke Anglicka.
Nepremenená penalta vliala Španielom novú krv do žíl a v priebehu 14 minút rozhodli o svojom triumfe. Najprv v 60. minúte potrestal chybu Nica O'Reillyho Alex Baena a 25-ročný stredopoliar onedlho nato prihral na víťazný gól Mikelovi Oyarzabalovi.
„To, čo táto generácia futbalistov dosahuje, je mimoriadne cenné. Je to zároveň neuveriteľne náročné. Hráči sa neustále snažia zlepšovať,“ konštatoval španielsky kouč Luis de la Fuente.
Výnimočný Yamal
„La Furia Roja“ si už náskok v závere ustrážila a nepustila Angličanov do výraznejšieho tlaku. Jej tréner mal po stretnutí len slová chvály na Yamala.
„Jeho výkon bol výnimočný. Máme šťastie, že ho máme. Hrá presne tak, ako si to zápas vyžaduje, pričom využíva svoje vlastné prednosti aj schopnosti svojich spoluhráčov,“ povedal španielsky kormidelník na adresu 19-ročného krídelníka, ktorý sa do Londýna vráti o necelý mesiac na odovzdávanie Zlatej lopty.
Yamal patrí medzi favoritov na zisk trofeje pre najlepšieho hráča na svete.
Menšia spokojnosť vládla v anglickom tíme, no Tuchel videl v prehre dobrú skúsenosť. „Výsledok nie je taký, aký sme chceli. Mohli sme vyhrať, takže sa s tým musíme zmieriť, poučiť sa a pokračovať v tom, čo sme robili dobre.
Musíme hlavne obmedziť vlastné chyby,“ zdôraznil tréner Anglicka, ktorého slová potvrdil aj Kane.
„Už na majstrovstvách sveta som povedal, že vieme hrať veľmi dobre, ale nejde nám to celých 90 minút. Dnes to vyzeralo veľmi podobne,“ priznal kanonier Bayernu Mníchov.
Anglicko najbližšie v 3. skupine A-divízie Ligy národov pocestuje do Česka, Španielsko privíta v Seville Chorvátsko.