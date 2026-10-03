Podľa Kentoša hrali Slováci na vysokej úrovni. Čelili sme svetovej kvalite, hovorí kapitán

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš po bezgólovej remíze v Anglicku v kvalifikácii ME vyzdvihol najmä hru v obrane.
Potešilo ho, že jeho zverenci si proti dvojnásobným európskym šampiónom udržali čisté konto.
Z pohľadu defenzívy sme hrali na vysokej úrovni
„Už na začiatku nám bolo jasné, že táto skupina bude boj až do konca. A tak to aj je. Prial som si najmä lepší výkon než v zápase proti Írom, po neúspešnom výsledku sme sa potrebovali čo najskôr dostať späť do mentálnej pohody.
Z pohľadu defenzívy sme hrali na skutočne vysokej úrovni, len škoda nepresností v prechodovej fáze.
Chlapci mi však spravili radosť, duel odmakali, dali doň všetko,“ uviedol skúsený kouč pre oficiálnu webovú stránku Slovenského futbalového zväzu.
Slováci majú na konte rovnaký počet bodov ako Írsko. Druhú priečku zaisťujúcu baráž si budú môcť „sokolíci“ vybojovať v záverečnom stretnutí kvalifikácie v utorok 6. októbra v Andorre.
„Naša pozornosť už smeruje iba tam. Urobíme maximum, aby sme uspeli a postúpili do baráže.
Očakávam úplne iné stretnutie ako v Anglicku, preto musíme presne kombinovať a vo všeobecnosti zlepšiť ofenzívu i prechodové fázy,“ dodal šéf slovenskej lavičky.
Slováci v prípade víťazstva v Andorre potrebujú, aby Írsko doma nezdolalo Angličanov. S Írmi majú totiž horšie vzájomné zápasy. Podľa slov Maria Sauera je bod zo štadióna Stoke City pre mužstvo povzbudením.
Čelili sme svetovej, vyše 300-miliónovej kvalite
„Bod síce v tabuľke veľa nerieši, no pred posledným duelom je pre nás určite podstatnou a povzbudivou vzpruhou.
Z Anglicka si ho neodvážate každý deň. Čelili sme svetovej, vyše 300-miliónovej kvalite, dvojnásobným majstrom Európy, pravidelne hrajúcim Premier League či Championship, teda fantastické súťaže.
Zápas to bol náročný, stratili sme množstvo síl, no s tým sa rátalo, teraz máme štyri dni na regeneráciu. Musíme sa dôkladne pripraviť,“ zdôraznil slovenský kapitán.
Z reprezentačného A-tímu dorazil do „dvadsaťjednotky“ spolu so stredopoliarom Kaiserslauternu aj obranca Hugo Pavek.
Chopil sa úlohy lídra a mohol aj skórovať, prvý strelecký pokus na bránu „Albionu“ letel práve z jeho kopačky.
Možno som mal páliť z prvej
„Mal som tušáka, našiel som si priestor, odrazila sa ku mne lopta, ale divne skočila. Mal som zlý prvý dotyk, dostúpili ma v trojici a zakončiť sa mi tak už podarilo len priamo na brankára. Možno som mal páliť z prvej,“ zamýšľal sa 21-ročný bek.
Na pravej strane obrany musel 90 minút naháňať svetovú kvalitu z Premier League – Rica Lewisa (Manchester City) či Tyriquea Georgea (Everton).
S ich rýchlosťou a kvalitou sa vyrovnávalo ťažko
„Vedel som, že do súbojov musím ísť štýlom buď – alebo, vyčkávať na pohyb súpera by sa mi nevyplatilo. S ich rýchlosťou a kvalitou sa vyrovnávalo ťažko, ale tímový duch dokáže divy.
Na konci hrali hádzanú v okolí našej šestnástky, no bojovali sme jeden za druhého, boli kompaktní, veľa behali bez lopty a taký máme aj výsledok.
Čas strávený s áčkom mi určite pomohol, načerpal som mnoho skúseností. Sledovať starších chalanov, trénovať s nimi a brať si príklad mi veľmi prospieva.
Tešil som sa však do U21, aj preto, že som si mohol zahrať takýto skvelý duel,“ nechal sa počuť Pavek.