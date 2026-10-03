Podľa Kentoša hrali Slováci na vysokej úrovni. Čelili sme svetovej kvalite, hovorí kapitán

Slovenskí futbalisti do 21 rokov.
Slovenskí futbalisti do 21 rokov. (Autor: Facebook / Slovenský futbalový zväz﻿)
TASR|3. okt 2026 o 16:11
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Slováci majú na konte rovnaký počet bodov ako Írsko.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš po bezgólovej remíze v Anglicku v kvalifikácii ME vyzdvihol najmä hru v obrane.

Potešilo ho, že jeho zverenci si proti dvojnásobným európskym šampiónom udržali čisté konto.

Z pohľadu defenzívy sme hrali na vysokej úrovni

„Už na začiatku nám bolo jasné, že táto skupina bude boj až do konca. A tak to aj je. Prial som si najmä lepší výkon než v zápase proti Írom, po neúspešnom výsledku sme sa potrebovali čo najskôr dostať späť do mentálnej pohody.

Z pohľadu defenzívy sme hrali na skutočne vysokej úrovni, len škoda nepresností v prechodovej fáze.

Chlapci mi však spravili radosť, duel odmakali, dali doň všetko,“ uviedol skúsený kouč pre oficiálnu webovú stránku Slovenského futbalového zväzu.

Jaroslav Kentoš
Jaroslav Kentoš (Autor: Facebook / Slovenský futbalový zväz﻿)

Slováci majú na konte rovnaký počet bodov ako Írsko. Druhú priečku zaisťujúcu baráž si budú môcť „sokolíci“ vybojovať v záverečnom stretnutí kvalifikácie v utorok 6. októbra v Andorre.

„Naša pozornosť už smeruje iba tam. Urobíme maximum, aby sme uspeli a postúpili do baráže.

Očakávam úplne iné stretnutie ako v Anglicku, preto musíme presne kombinovať a vo všeobecnosti zlepšiť ofenzívu i prechodové fázy,“ dodal šéf slovenskej lavičky.

Slováci v prípade víťazstva v Andorre potrebujú, aby Írsko doma nezdolalo Angličanov. S Írmi majú totiž horšie vzájomné zápasy. Podľa slov Maria Sauera je bod zo štadióna Stoke City pre mužstvo povzbudením.

Čelili sme svetovej, vyše 300-miliónovej kvalite

„Bod síce v tabuľke veľa nerieši, no pred posledným duelom je pre nás určite podstatnou a povzbudivou vzpruhou.

Z Anglicka si ho neodvážate každý deň. Čelili sme svetovej, vyše 300-miliónovej kvalite, dvojnásobným majstrom Európy, pravidelne hrajúcim Premier League či Championship, teda fantastické súťaže.

Zápas to bol náročný, stratili sme množstvo síl, no s tým sa rátalo, teraz máme štyri dni na regeneráciu. Musíme sa dôkladne pripraviť,“ zdôraznil slovenský kapitán.

Z reprezentačného A-tímu dorazil do „dvadsaťjednotky“ spolu so stredopoliarom Kaiserslauternu aj obranca Hugo Pavek.

Chopil sa úlohy lídra a mohol aj skórovať, prvý strelecký pokus na bránu „Albionu“ letel práve z jeho kopačky.

Možno som mal páliť z prvej

„Mal som tušáka, našiel som si priestor, odrazila sa ku mne lopta, ale divne skočila. Mal som zlý prvý dotyk, dostúpili ma v trojici a zakončiť sa mi tak už podarilo len priamo na brankára. Možno som mal páliť z prvej,“ zamýšľal sa 21-ročný bek.

Na pravej strane obrany musel 90 minút naháňať svetovú kvalitu z Premier League – Rica Lewisa (Manchester City) či Tyriquea Georgea (Everton).

S ich rýchlosťou a kvalitou sa vyrovnávalo ťažko

„Vedel som, že do súbojov musím ísť štýlom buď – alebo, vyčkávať na pohyb súpera by sa mi nevyplatilo. S ich rýchlosťou a kvalitou sa vyrovnávalo ťažko, ale tímový duch dokáže divy.

Na konci hrali hádzanú v okolí našej šestnástky, no bojovali sme jeden za druhého, boli kompaktní, veľa behali bez lopty a taký máme aj výsledok.

Čas strávený s áčkom mi určite pomohol, načerpal som mnoho skúseností. Sledovať starších chalanov, trénovať s nimi a brať si príklad mi veľmi prospieva.

Tešil som sa však do U21, aj preto, že som si mohol zahrať takýto skvelý duel,“ nechal sa počuť Pavek.

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 21 rokov.
Slovenskí futbalisti do 21 rokov.
Podľa Kentoša hrali Slováci na vysokej úrovni. Čelili sme svetovej kvalite, hovorí kapitán
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