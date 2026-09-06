Rozprávkový nováčik z Hullu šokuje Anglicko. Haaland 300. gólom dýcha na chrbát Messimu

Hoci mnohí tipovali futbalistov Hull City ako favorita na zostup z Premier League, nováčik bol opäť hlavnou témou 3. kola najvyššej anglickej súťaže.
Po deviatich rokoch v nižšej Championship dokázal tím pod vedením Sergeja Jakiroviča neinkasovať v prvých troch dueloch ligovej sezóny a medzi anglickou elitou sa uviedol víťazstvami nad Manchestrom United, Coventry City a najnovšie v sobotu bezgólovou remízou proti Aston Ville.
Mimoriadne pevnú defenzívu nováčika dokumentuje pohľad na štatistické údaje.
Aston Villa mala výraznú percentuálnu prevahu v držaní lopty (74:26), ale na strely do priestoru brány vyhral Hull City (4:1).
Hullu patrí so ziskom siedmich bodov druhá priečka, avšak šesťbodoví Arsenal aj Chelsea majú zápas k dobru.
„Úžasné. Ak by mi to niekto ponúkol na začiatku sezóny, okamžite by som to bral. Najmä vzhľadom na to, proti komu sme hrali. Je to pre nás skvelý príklad toho, že musíme pokračovať v tomto duchu, lebo nám to ukazuje, že na tejto úrovni vieme konkurovať,“ citoval Jakiroviča britský Sky Sports.
Jubilejný dvojstý duel v pozícii trénera Birminghamčanov absolvoval Unai Emery.
Jeho tím sa však na začiatku sezóny trápi v koncovke, pričom svoju daň si vyberajú odchody kľúčových hráčov Morgana Rogersa, Ollieho Watkinsa, Youriho Tielemansa či Ezriho Konsu.
„Som optimistický. Výsledok nestačí, ale vzhľadom na to, ako sme to naplánovali, ako sme hrali a ako sme si vytvorili šance na skórovanie, si myslím, že sme si zaslúžili viac,“ poznamenal 54-ročný španielsky kouč.
Manchester City je po troch kolách stopercentný vďaka nórskemu kanonierovi Erlingovi Haalandovi.
Ten vystrelil svojmu tímu víťazstvo nad Coventry City v 26. minúte, keď dosiahol na métu 300 gólov vo svojej klubovej kariére.
VIDEO: Gól Haalanda
Strelil ich ako hráč Molde, Red Bull Salzburg, Borussie Dortmund, ako aj v City. Na dosiahnutie tohto míľnika mu stačilo iba 368 zápasov vo všetkých ligách najvyššej úrovne.
Iba o tri zápasy skôr dosiahol na túto métu argentínsky virtuóz Lionel Messi.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Coventry