City zvládlo derby v oslabení, Maresca chválil defenzívu. Haaland: Zvládli sme to výborne

Tréner Enzo Maresca prebral vedenie futbalistov Manchestru City po Pepovi Guardiolovi a po víťazstve na pôde mestského rivala Manchestru United 1:0 má s tímom naďalej stopercentnú bilanciu v lige.
„Červení diabli“ sa po nedeľnom derby 4. kola anglickej Premier League hnevali na rozhodcov za uznanie gólu Erlinga Haalanda a za pravdu im dala aj rozhodcovská organizácia.
Nórsky útočník vyzdvihol charakter tímu, ktorý bodoval naplno napriek tomu, že hral od 23. minúty o desiatich.
Maresca po záverečnom hvizde v nedeľu šprintoval popri postrannej čiare a oslavoval pred fanúšikmi City, ktorí pricestovali na zápas.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Manchester City
Plne si uvedomoval význam svojho prvého manchesterského derby, ktoré jeho tím vyhral za dramatických okolností.
Hostia dohrávali bez vylúčeného Phila Fodena, ktorý bol v 23. minúte síce pri postrannej čiare faulovaný Brunom Fernandesom, no nechal sa vyprovokovať a zo zeme trafil portugalského ofenzívneho stredopoliara spodkom kopačky. Rozhodca Michael Oliver ukázal Fodenovi bez váhania červenú kartu.
„Citizens“ sa radovali v 60. minúte po tečovanej prihrávke Joška Gvardiola z ľavej strany a presnej koncovke Haalanda pri vzdialenejšej tyči.
Asistent rozhodcu signalizoval ofsajd, no VAR napokon po dlhej kontrole presný zásah nórskeho kanoniera odobril.
Maresca: Neposkytli sme im priestor
„Myslím si, že zápas bol pre nás s desiatimi hráčmi náročnejší, ale zároveň aj pre nich. Sú tímom, ktorý miluje prechod do útoku a priestor za obrannou líniou.
Keď sme zostali s desiatimi hráčmi, jednoducho sme sa stiahli a čakali na nich. Nedovolili sme im prechádzať do rýchlych protiútokov a neposkytli sme im priestor za našou obranou,“ citovala Marescu agentúra AFP.
„Červení diabli“ naopak získali v prvých štyroch kolách iba štyri body a nachádzajú sa na 13. priečke priebežnej tabuľky.
Musíme sa posunúť ďalej, povedal Carrick
„Určite nemáme v tejto fáze toľko bodov, koľko by sme si želali. Tomu sa nedá vyhnúť.
Musíme sa jednoducho posunúť ďalej a začať vyhrávať zápasy,“ povedal tréner Manchestru United Michael Carrick. Zároveň však vyjadril znepokojenie nad tým, že Haalandov gól platil.
Anglická Organizácia profesionálnych rozhodcov (Pro Ref) v nedeľu priznala, že rozhodnutie uznať víťazný gól Haalanda bolo „chybou v úsudku“.
VIDEO: Rozbor situácie v štúdiu televízie Canal+ Sport
Haaland síce v ofsajde nebol, no svoje postavenie si nepostrážil Enzo Fernandez, ktorý sa pokúšal dostať k lopte ešte pred nórskym útočníkom. Argentínčan sa lopty nedotkol, a preto gól uznali.
Pro Ref však neskôr v nedeľu uviedla, že VAR „neidentifikoval pravdepodobný vplyv“ pozície Fernandeza a „mal odporučiť kontrolu situácie rozhodcom priamo na ihrisku“.
„Dnes večer sme kontaktovali Manchester United, aby sme uznali to, čo považujeme za chybu v úsudku. Incident bude predmetom preskúmania,“ uviedla organizácia vo vyhlásení.
Martinez: Pocit nespravodlivosti
Obranca United Lisandro Martinez vyhlásil, že prítomnosť jeho spoluhráča z reprezentácie ho jednoznačne ovplyvnila, a gól City označil za nespravodlivosť. „Išiel som k nemu, pretože bol predo mnou.
Preto zostal Haaland vzadu voľný. Je neprijateľné, aby sa v Premier League piati či šiesti ľudia dopustili takejto chyby.
Musíme ísť domov s pocitom tejto nespravodlivosti,“ povedal Martinez pre Sky Sports.
Držali sme loptu aj o desiatich, zdôraznil Haaland
Haaland vyzdvihol charakter, ktorí so spoluhráčmi ukázali v oslabení. „Nestalo sa mi veľakrát, že by sme hrali o desiatich, takže to bola trochu nová skúsenosť, zvíťaziť napriek početnej prevahe súpera. Úprimne, je to úžasné.
Museli sme sa stiahnuť, čo nie je ideálne, pretože radi držíme loptu a snažíme sa dávať góly.
Teraz sme však museli byť viac vzadu a využiť šance, keď sa nám naskytnú, čo sme zvládli výborne.
To hovorí o našom charaktere, držali sme loptu vonku na štadióne Old Trafford aj o desiatich,“ vyjadril sa nórsky zakončovateľ podľa klubového webu City.