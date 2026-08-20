Arsenal vystúpil z tieňa Citizens a chce byť najlepší tím sveta. Ödegaard: Tento rok chceme viac

Tréner futbalistov anglického Arsenalu pred štartom nového ročníka Premier League vyhlásil, že chce z „kanonierov“ urobiť najlepší tím sveta.
Londýnčanov čaká úloha obhájiť majstrovský titul, ktorý získali po dlhých 22 rokoch. Po vystúpení z tieňa Manchestru City hodlá Artetov tím pokračovať v snahe vybudovať si nadvládu v Anglicku.
Pozíciu favorita si vytvoril Arsenal už počas víkendu jednoznačným triumfom 3:0 nad ManCity v súboji o Community Shield.
Ödegaard: Tento rok chceme viac
Arsenal sa počas leta neoslabil, odchod Leandra Trossarda zdá sa plnohodnotne nahradí grécky krídelník Christos Tzolis, ktorý sa prezentoval dvoma asistenciami v úvodnom súťažnom dueli v Anglicku.
Debut v ňom zažila aj ďalšia výrazná posila klubu zo severu Londýna brazílsky stredopoliar Bruno Guimaraes, ten prišiel za 87 miliónov eur z Newcastlu United.
Naproti tomu Manchester City vstúpi do sezóny prvýkrát po 10 rokoch bez kouča Pepa Guardiolu, po ktorom prevzal tím Enzo Maresca.
Arteta chce, aby jeho tím išiel po vzore „Citizens“, ktorí získali šesť ligových titulov medzi rokmi 2017-2024.
„Je to určite ambícia klubu a majiteľov stať sa najlepším klubom na svete. Aby sme to dosiahli, potrebujeme najlepšie zariadenia, najlepší štadión, najlepších fanúšikov a takisto káder s najlepšími hráčmi na svete. Práve to sa snažíme vybudovať s futbalistami, ktorých momentálne máme,“ uviedol Arteta pre Sky Sports.
Vysoké ambície potvrdil aj kapitán Arsenalu Martin Ödegaard: „Tento rok chceme viac. Chceme to v lige zopakovať a potom sú tu ešte ďalšie trofeje.“
Musíme zvýšiť úroveň vo všetkých smeroch
Arsenal nevyhral dva anglické tituly po sebe od 30. rokov minulého storočia, čo sa nepodarilo ani mužstvu Arsena Wengera, ktoré bolo posledným majstrom v klubovej histórii predtým, ako Artetovi zverenci ukončili čakanie trvajúce od roku 2004.
Na to, aby zotrvali na anglickom tróne chcú Londýnčania využiť aj neúspech vo finále Ligy majstrov, v ktorom podľahli Parížu Saint-Germain.
„Musíme zvýšiť úroveň vo všetkých smeroch. Keď sa pozriem do očí svojim hráčom, vidím ten oheň, tú túžbu a vôľu byť každý deň lepšími,“ poznamenal 44-ročný Španiel, ktorého čaká na lavičke Arsenalu ôsma sezóna.
Klub z Emirates Stadium ešte neskončil so snahami posilniť sa. Na lane má anglického stopéra Ezriho Konsu z Aston Villy a čoraz viac sa spomína príchod argentínskeho útočníka Juliana Alvareza z Atletica Madrid.
Argentínčanovou preferovanou adresou je FC Barcelona, avšak „Los Colchoneros“ nechcú posilniť priameho konkurenta.
Podľa britských médií by sa v prípade Alvarezovho príchodu do Arsenalu mala Barcelona zamerať práve na ďalšieho útočníka „kanonierov“ Viktora Gyökeresa, ktorý prišiel do klubu vlani a vo svojej prvej sezóne strelil 14 ligových gólov.
Maresca necíti tlak
Marescova súťažná premiéra na lavičke Manchestru City nedopadla podľa predstáv. Arsenal na ihrisku v Cardiffe dominoval a odkryl viaceré slabiny jeho tímu. Talian tak stojí pred neľahkou úlohou - uprostred rozbehnutej prestavby držať krok s Arsenalom.
Najvýraznejším prestupom smerom do klubu je príchod anglického stredopoliara Elliota Andersona z Nottinghamu Forest. Klub z neho po zaplatení 116 miliónov libier urobil na istý čas najdrahšieho britského hráča, tento rekord o pár dní prekonal o približne jeden milión libier prestup Morgana Rogersa do FC Chelsea.
ManCity však neudržali v kádri dlhoročný motor stredu poľa, španielskeho reprezentanta Rodriho. Najlepší hráč MS 2026 a víťaz Zlatej lopty za rok 2024 zamieril do FC Barcelona.
Maresca vyhlásil, že je pripravený aj na možné porovnávanie so svojím úspešným predchodcom. Pôsobenie v klube však dokonale pozná, keďže v ňom viedol rezervný tím a v sezóne 2022/23 bol v pozícii Guardiolovho asistenta pri zisku treble.
„Niekto sa ma spýtal, či je nemožné nadviazať na neho. Možno áno, ale zároveň je to výsada tu byť po ňom. Či po 10 zápasoch budeme mať 10, 20 alebo 30 bodov, ľudia to budú porovnávať s Pepom. To však na mňa nevyvíja tlak,“ vyhlásil Maresca.
Liverpool bez Salaha
Nového kormidelníka má aj FC Liverpool, ktorý povedie Španiel Andoni Iraola. Štyridsaťštyriročný Bask prevzal tím po Holanďanovi Arnem Slotovi.
Ten sa na Anfield Road uviedol titulom vo svojej prvej sezóne, v uplynulom ročníku však boli „The Reds“ iba tieňom mužstva zo sezóny 2024/25 a obsadili 5. miesto, ktoré im zabezpečilo účasť v Lige majstrov.
O tri body za Liverpoolčanmi skončil FC Bournemouth práve pod taktovkou ich nového kouča Iraolu. Klub sa rozlúčil s dlhoročnou oporou ofenzívy Egypťanom Mohamedom Salahom.
Po deviatich rokoch skončil na Anfielde aj škótsky obranca Andrew Robertson a päťročné pôsobenie uzavrel prestupom do Realu Madrid francúzsky stopér Ibrahima Konate.
Jeho nástupcom po boku kapitána Virgila van Dijka má byť v strede obrany ďalší Francúz Jeremy Jacquet.
Dvadsaťjedenročný mladík posilnil Liverpool za 60 miliónov libier zo Stade Rennes. Klub tiež získal uruguajského zadáka Ronalda Arauja na hosťovanie z Barcelony.
Neľahká úloha pre Xabiho Alonsa
Zabudnúť na 10. miesto z minulej sezóny budú chcieť hráči FC Chelsea. „The Blues“ vykročia do nového ročníka takisto s novým trénerom, keďže na lavičku zasadol Xabi Alonso.
Španiel má za sebou neľahkú sezónu, v ktorej sa rýchlo skončilo jeho pôsobenie v Reale Madrid.
„Biely balet“ viedol po mimoriadne úspešnej anabáze v Bayeri Leverkusen, s ktorým získal v sezóne 2023/24 šokujúci titul v Bundeslige a triumfoval aj v Nemeckom pohári.
Alonso môže na Stamford Bridge počítať okrem Rogersa aj s novým stopérom Maxenceom Lacroixom či skúseným stredopoliarom Jordanom Hendersonom.
Dúbravka opäť zmenil dres
Nadviazať na prvú úspešnejšiu sezónu po dlhšej odmlke budú chcieť v Manchestri United.
Tím doviedol na 3. priečku bývalý stredopoliar Michael Carrick, ktorému klub vyjadril dôveru a z pozície dočasného kouča ho posunul do role trvalého kormidelníka „červených diablov“.
Slovensko bude opäť reprezentovať v najlepšej lige sveta iba brankár Martin Dúbravka, ktorý v lete zamieril od zostupujúceho FC Burnley do Tottenhamu Hotspur.
„Kohúti“ začnú v úvodnom kole v sobotu 22. augusta na pôde Brentfordu.
Nový ročník otvorí v piatok o 21.00 h SELČ súboj úradujúceho šampióna s nováčikom z Coventry City. Medzi anglickú elitu sa vrátili aj Hull City a Ipswich Town.
Premier League - 1. kolo
Piatok, 21. augusta:
21.00 FC Arsenal - Coventry City
Sobota, 22. augusta
13.30 Hull City - Manchester United
16.00 FC Everton - Crystal Palace
16.00 Ipswich Town - AFC Sunderland
16.00 Nottingham Forest - Leeds United
18.30 FC Brentford - Tottenham Hotspur
Nedeľa, 23. augusta
15.00 Brighton & Hove Albion - Aston Villa
15.00 Manchester City - AFC Bournemouth
17.30 Newcastle United - Liverpool FC
Pondelok, 24. augusta
21.00 FC Fulham - FC Chelsea