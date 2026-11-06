Bratia Bellinghamovci spolu v anglickej reprezentácii. Tuchel siahol aj po prekvapivom mene

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Thomas Tuchel nominoval na novembrové zápasy aj bratské duo Bellinghamovcov.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar Jobe z Borussie Dortmund tak dostal šancu na debut v národnom tíme.
Nomináciu si vybojoval vďaka kvalitným výkonom v drese nemeckého tímu, v ktorom pôsobil aj jeho straší brat Jude pred prestupom do Realu Madrid.
Nováčikom v kádri je aj devätnásťročný ofenzívny stredopoliar Josh King z Fulhamu. V nominácii naopak chýba Cole Palmer z londýnskej Chelsea.
Nominácia Anglicka
Brankári: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds)
Obrancovia: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa, Ben White (obaja Arsenal), Djed Spence (Inter Miláno), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Stredopoliari: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Eberechi Eze (všetci Arsenal)
Útočníci: Harry Kane (Bayern Mníchov), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
Anglicko čakajú v novembri zápasy Ligy národov proti Chorvátsku (12.11.) a Španielsku (15.11.).
Tuchelovi zverenci figurujú na druhom mieste 3. skupiny, keď zo štyroch duelov vyhrali tri a prehrali len doma so Španielmi. Na postup do marcovej vyraďovacej časti im stačí získať jeden bod.
Čerstvý víťaz Zlatej lopty Harry Kane má na konte 125 štartov v národnom drese a ak pridá ešte jeden, osamostatní sa na čele historických tabuliek Anglicka.
Terajší rekord drží spolu s brankárom Peterom Shiltonom.