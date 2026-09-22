Odmena za titul po 22 rokoch: Arteta podpisuje s Arsenalom novú, kráľovskú zmluvu

Mikel Arteta.
Mikel Arteta. (Autor: TASR/AP)
ČTK|22. sep 2026 o 15:32
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Súčasná zmluva mu vyprší koncom sezóny.

Arsenal sa dohodol na vylepšenej zmluve s trénerom Mikelom Artetou, uviedla BBC.

Súčasný kontrakt mal španielsky kouč do konca tejto sezóny a o predĺžení spolupráce rokoval niekoľko mesiacov.

V minulom ročníku doviedol Arteta futbalistov Arsenalu k prvému ligovému titulu po 22 rokoch.

V stredu 4. novembra sa predstaví s tímom vo štvrtom kole Ligy majstrov na ihrisku pražskej Slavie.

Štyridsaťštyriročný Arteta je trénerom Arsenalu od roku 2019. V londýnskom klube pôsobil aj ako hráč.

Podľa denníka The Sun doteraz zarábal desať miliónov libier ročne plus bonusy.

Teraz by si mal výrazne polepšiť a zaradiť sa medzi najlepšie platených futbalových trénerov na svete.

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