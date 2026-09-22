Odmena za titul po 22 rokoch: Arteta podpisuje s Arsenalom novú, kráľovskú zmluvu

Arsenal sa dohodol na vylepšenej zmluve s trénerom Mikelom Artetou, uviedla BBC.
Súčasný kontrakt mal španielsky kouč do konca tejto sezóny a o predĺžení spolupráce rokoval niekoľko mesiacov.
V minulom ročníku doviedol Arteta futbalistov Arsenalu k prvému ligovému titulu po 22 rokoch.
V stredu 4. novembra sa predstaví s tímom vo štvrtom kole Ligy majstrov na ihrisku pražskej Slavie.
Štyridsaťštyriročný Arteta je trénerom Arsenalu od roku 2019. V londýnskom klube pôsobil aj ako hráč.
Podľa denníka The Sun doteraz zarábal desať miliónov libier ročne plus bonusy.
Teraz by si mal výrazne polepšiť a zaradiť sa medzi najlepšie platených futbalových trénerov na svete.