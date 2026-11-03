Tréner v Strelcovi vidí Berbatova, no minúty mu nedáva. Bude Slovák v zime meniť klub?

Keď Dávid Strelec prichádzal do Anglicka, klub ho fanúšikom predstavil prekladom priezviska ako Dávida „Shootera“ Strelca a pridelil mu dres s číslom 13. V aktuálnej sezóne sa však situácia slovenského útočníka v Middlesbrough nevyvíja ideálne.
V ligovej súťaži odohral zatiaľ iba 15 minút v 3 zápasoch, ku ktorým pridal 73 minút v 2 dueloch ligového pohára. Na klubovej úrovni v tejto sezóne nemá ani gól, ani asistenciu. Zatiaľ čo on bojuje so zraneniami a trénerským systémom, jeho tím vedie tabuľku.
V článku sa dočítate
- Prečo Dávid Strelec v Middlesbrough nehráva?
- Kto je jeho konkurent, ktorý strieľa gól za gólom?
- Prečo mu nesedí taktika nového trénera?
- Hrozí mu v zime odchod z klubu?
- Ako jeho situácia ovplyvní slovenskú reprezentáciu?
Rekordný obchod Slovana
Prestup v septembri minulého roka bol historický. Middlesbrough zaplatilo fixnú sumu 7,5 milióna eur, čím Strelec prekonal Andraža Šporara a postaral sa o rekordný predaj z našej najvyššej súťaže. Slovinský útočník v minulosti v rovnakom anglickom klube pôsobil tiež.
Pre Slovan Bratislava išlo o mimoriadne výnosný obchod, keďže Strelca predtým kúpil z talianskej Spezie za 700 000 eur a do Anglicka ho predal za viac ako desaťnásobok.
O služby slovenského reprezentanta mal už v januári 2025 eminentný záujem škótsky Celtic Glasgow. Podľa denníka Daily Record bola vtedy v hre ponuka na úrovni 9,5 milióna eur.
VIDEO: Všetky góly Dávida Strelca v sezóne 2025/2026
Cena môže ďalej klesať
Trhová hodnota Dávida Strelca bola počas prestupu do Anglicka podľa portálu Transfermarkt na úrovni 8 miliónov eur. Aktuálna trhová hodnota sa podľa odhadov koncom leta pohybovala na úrovni 7,7 milióna eur. Analytici z portálu Football League World však varujú, že ak nebude hrávať, jeho cena klesne ešte viac.
Vyplatenie ďalších výkonnostných bonusov vo výške 2,5 milióna eur zatiaľ nie je na dohľad, aj keď tieto prémie teoreticky môžu byť viazané aj na postup.
Hľadá svoju rolu
Slovák pôvodne prichádzal do Anglicka pod vedením trénera Roba Edwardsa, ktorý preferoval defenzívnejší štýl s priamymi útokmi. Po Edwardsovom odchode prevzal mužstvo Kim Hellberg, ktorý stavia hru na agresívnom presingu.
Denník Teesside Live po pohárovom zápase s Crystal Palace napísal, že Strelec podľa neho nie je typ hráča pre trénerov intenzívny presing. Podľa reportéra Craiga Johnsa z tohto denníka slovenský futbalista do nového systému typologicky nikdy nezapadal.
Sám tréner Hellberg ho v marci prirovnal k Dimitarovi Berbatovovi s tým, že keby bývalý bulharský útočník hral v dnešnom futbale a musel viac behať, Strelec by sa na neho podobal, pričom s úsmevom dodal, že trochu preháňa.
Pre Strelca pritom nejde o novú situáciu, keďže podobné hľadanie správnej pozície v systéme zažil už počas pôsobenia v Taliansku. V Spezii ho tréner Thiago Motta využíval skôr ako krídelníka, hoci je hrotový útočník alebo hráč tesne pod hrot.
Trinásť gólov v trinástich zápasoch
Hlavným dôvodom Strelcovej nízkej minutáže je Angličan Will Lankshear, ktorý prišiel z Tottenhamu za približne 11,7 milióna eur. Pri porovnaní efektivity je rozdiel zreteľný.
Kým slovenský útočník dal v minulej sezóne 8 gólov v 32 ligových zápasoch, Lankshear má momentálne na konte neuveriteľných 13 gólov za 13 odohratých duelov v lige. Celkovo už stihol streliť 15 gólov za 16 zápasov vo všetkých súťažiach.
Tréner Hellberg chváli Lanksheara práve za spomínaný agresívny presing a zároveň ho nazval najlepším zakončovateľom, akého kedy videl.
S jeho efektivitou sa spája aj vtipná historka, o ktorú sa podelil spoluhráč Luke Ayling. Ten po jednom z víťazných zápasov žartoval, že Lankshear mal za celý duel iba dva dotyky s loptou a dal z nich 2 góly. V skutočnosti sa lopty dotkol 18-krát, no aj tak to bolo najmenej z celého tímu.
Pravidlá na strane domáceho hráča
Lankshearovu pozíciu podporujú aj anglické administratívne pravidlá, hoci tie o zostave priamo nerozhodujú. Má štatút domáceho hráča (homegrown player) a pre svoj nízky vek nezaberá miesto na registračnej súpiske 25 futbalistov, kým Strelec áno. Klub má však domácich hráčov s rezervou, keďže túto kvótu spĺňa 12 futbalistov namiesto povinných 8.
Odohrané minúty anglického útočníka Lanksheara sa započítavajú do podielu, podľa ktorého anglická futbalová asociácia určuje, koľko zahraničných talentov, ktorí nespĺňajú bodové kritériá na pracovné povolenie, môže klub v ďalších sezónach podpísať.
VIDEO: Všetky góly Lanksheara v prebiehajúcej sezóne
Situáciu slovenského futbalistu v tíme skomplikovali dve nešťastné zranenia z júla a októbra. Tréner Hellberg sa ho síce verejne zastal a označil ho za výborného hráča so smolou, no pri súčasnej forme mužstva nemá objektívny dôvod meniť základnú zostavu.
Tím je na čele ligy s 28 bodmi a superpočítač Opta ho tipuje na celkového víťaza a priameho postupujúceho do najvyššej súťaže.
Prestup do Grécka stroskotal
V lete sa najprv hovorilo o prestupe do španielskeho Getafe, no neskôr bol predmetom špekulácií grécky klub PAOK Solún. Tento prestup však stroskotal. Podľa denníka Teesside Live bolo hlavnou prekážkou to, že grécky tím nepostúpil do Konferenčnej ligy. Šéf futbalu v Middlesbrough Kieran Scott pritom už v auguste tvrdil, že medzi klubmi nebol žiadny kontakt.
Teraz analytik z portálu Football League World Liam Day navrhuje jeho januárový predaj, aby klub získal peniaze na iného hráča do systému. Novinársky portál The72 k tomu pridáva návrh využiť prípadné financie z predaja Slováka na hosťovanie útočníka z najvyššej anglickej súťaže, ktorý by kryl chrbát Lankshearovi.
Starosť aj pre Weissa
Zápasová prax je kľúčová aj pre slovenskú reprezentáciu. Tréner národného tímu Vladimír Weiss už priznal, že nie všetci útočníci sú vo forme, pričom pravidelne v kluboch nehrávajú ani Róbert Boženík či Tomáš Bobček.
Strelec v októbri prispel k výhre nad Moldavskom gólom, hoci v klube takmer nehráva. Pred novembrovými zápasmi to tak predstavuje veľmi nepríjemnú situáciu, a to aj napriek tomu, že Slovensku na postup do B-divízie Ligy národov stačí získať v domácom súboji s Faerskými ostrovmi a na pôde Kazachstanu 1 bod.
VIDEO: Zostrih zápasu Moldavsko - Slovensko
Ak sa situácia do otvorenia januárového prestupového okna nezmení, v zime sa môžu otvoriť viaceré scenáre jeho prípadného odchodu.
V hre zostáva napríklad obnovenie záujmu zo strany PAOK Solún, prípadne hosťovanie v inom klube, keďže vedenie bolo podľa médií otvorené trvalému prestupu aj dočasnému odchodu.
Klubový reportér Craig Johns zdôrazňuje, že všetko bude závisieť od výkonov hráča v najbližších týždňoch a od konkrétneho záujmu.
Po stopách Szilárda Németha
Bez pravidelných minút na ihrisku bude pravdepodobne v zime hľadať riešenie, aby opäť naplno naštartoval svoju klubovú kariéru.
Možno sa mu v inom pôsobisku podarí opäť nájsť streleckú pohodu, alebo nakoniec predsa len zabojuje o svoje miesto a nadviaže na odkaz Szilárda Németha.
Tento Slovák v drese Middlesbrough v minulosti nastrieľal 29 gólov v 145 zápasoch. Zaujímavosťou a silnou paralelou k Strelcovej dnešnej situácii je fakt, že Németh nastupoval do zápasov až 54-krát z lavičky náhradníkov.