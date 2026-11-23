Málokto čakal od príchodu Mauricia Pochettina na lavičku Manchestru United zázraky a okamžité riešenia, no jeho debut bol ako zo zlého sna.
Červená karta už v 8. minúte, 0:2 v 13. a nakoniec drvivá prehra 0:4, a to všetko pri debute a v najväčšom anglickom derby s Liverpoolom.
Debakel na Anfielde tak ešte viac prehĺbil krízu „červených diablov“, ktorí spadli na 19. miesto tabuľky a figurujú len bod nad posledným Crystal Palaceom.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Manchester United
Príchod nového trénera nepriniesol odrazenie od zlých výsledkov, ktoré často vidieť v anglickej Premier League.
Práve naopak, Manchester nevydržal v derby ani úvodnú štvrťhodinu a bolo po zápase.
Domáci mohli vyhrať aj vyšším rozdielom, no často zlyhali v koncovke, alebo zasiahol brankár Senne Lammens, ktorý mal sedem úspešných zákrokov.
Iraola: Mali sme hru pod kontrolou
„Mali sme skórovať viackrát. V iných zápasoch by ste si na takéto šance spomenuli, ale dnes sme mali hru pod kontrolou a všetko sa odohrávalo v okolí pokutového územia United,“ povedal tréner Liverpoolu Andoni Iraola.
Kľúčová chvíľa prišla už po ôsmich minútach, keď Matthijs de Ligt, ktorý sa vrátil po dlhej pauze, amatérsky podcenil loptu smerujúcu za obranu a nezachytil nábeh Alexandra Isaka.
Toho stihol zastaviť Leny Yoro len za cenu červenej karty pred šestnástkou.
VIDEO: Gól Wirtza na 2:0
Z nariadeného priameho kopu Dominik Szoboszlai prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, a onedlho zvýšil na 2:0 Florian Wirtz.
Podobný obraz nasledoval aj v nasledujúcich minútach, no fanúšikovia na Anfielde sa tešili až v 66. minúte.
Na rozdiel triedy zvýšil 18-ročný Rio Ngumoha a na konečných 4:0 upravil v 82. minúte Victor Muňoz.
VIDEO: Ngumoha strelil gól na 3:0
Liverpool sa v tabuľke posunul na 4. miesto, United čaká na triumf od konca augusta a je predposledný.
Musíme zdvihnúť hlavy, povedal Pochettino
„Táto prehra nás bolí, ale musíme zdvihnúť hlavy a premeniť tento hnev na energiu, aby sme už od zajtra mohli začať pracovať na príprave na ďalší zápas,“ povedal Pochettino po debute, ktorý mu ukázal, koľko práce ho čaká v novom pôsobisku, v ktorom nahradil Michaela Carricka.
Argentínčan zobral debakel na seba, no bol rozhorčený z vylúčenia Yora, ktorý podľa neho nemal dostať červenú kartu: „Musím sa zastať svojho klubu a povedať, čo si myslím.
Podľa mňa išlo o zákrok, pri ktorom je každému, kto hrá futbal, úplne jasné, že to nebola situácia na červenú kartu.“
Francúzsky zadák však už len hasil veľkú chybu svojho partnera z obrany de Ligta a unikajúceho Isaka ako posledný zvalil na zem. Jeho vylúčenie udalo tón zápasu, no hráči United boli aj potom nevýrazní, málo bojovali a kopili množstvo chýb.
Horela najmä obrana a de Ligt predviedol aj niekoľko ďalších chýb, ktoré viedli k veľkým šanciam.
Holandský obranca nastúpil na duel Premier League prvýkrát po takmer roku. Predtým hral v základe len raz v LM proti Comu, ktoré ponížilo United výhrou 4:1.
Pochettino jeho nasadenie obhajoval, pričom sa vyhováral aj na to, že situácii z ôsmej minúty predchádzal údajný faul Jeremyho Jacqueta na Bryana Mbeuma v šestnástke domácich.
Je dôležité vždy brať do úvahy okolnosti
„De Ligt trénoval, hral proti Comu. Na druhej strane ihriska bola situácia, pri ktorej, zopakujem to, išlo o faul od Jacqueta na Mbuema, teda o penaltu.
Keby ju rozhodca odpískal, k tej následnej akcii by určite vôbec nedošlo a možno by sme dnes viedli úplne inú debatu.
Súperov stopér urobil chybu, bol to faul na penaltu, no zostalo to nepotrestané. My sme urobili jednu chybu a boli sme potrestaní.
Teraz už všetky tieto situácie beriem tak, ako sú, no okolnosti sú jednoducho okolnosti. Je dôležité vždy brať do úvahy okolnosti,“ citoval ho oficiálny web United.
United inkasovali najviac gólov
„Červených diablov“ trápi od začiatku sezóny najviac práve obrana, v 16 dueloch vo všetkých súťažiach inkasovali až 34 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých tímov z piatich najlepších európskych líg.
V jedenástich dueloch PL nazbierali iba osem bodov a hrozí im vypadnutie, ktoré zažili naposledy v roku 1974.
„Teraz ide predovšetkým o charakter,“ vyhlásil pre klubový web Kobbie Mainoo. „Musíme držať spolu, oprieť sa jeden o druhého a dúfať, že sa to obráti k lepšiemu.
Všetci sme odhodlaní. Nikam neodchádzame a navzájom sa podporujeme. Všetci vieme, čo musíme urobiť. Vieme, že musíme stáť za novým trénerom, pokračovať v práci a tréningu.
To je všetko, čo môžeme urobiť. Tešíme sa na stredajší zápas LM proti Sportingu. Je to už o pár dní, takže sa musíme pozviechať a ísť znova do toho,“ dodal.