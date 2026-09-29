Prezident La Ligy ostro zaútočil na Manchester City. Za desať rokov porušovania chce tvrdý trest

Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas vyhlásil, že Manchester City by mal dostať prísny trest, ak sa preukáže, že porušil finančné pravidlá.
Podľa medializovaných správ, ktoré sa objavili v piatok, nezávislá komisia uznala Manchester City za vinný vo všetkých bodoch okrem jedného zo 115 obvinení z porušenia pravidiel Premier League.
Anglická najvyššia súťaž však zatiaľ nevydala žiadne oficiálne stanovisko a dosiaľ nie je známe, aký trest by klubu mohol hroziť.
Manchester City, podporovaný kapitálom z Abú Zabí, všetky obvinenia dôrazne odmieta. V sobotu vydal predseda klubu Khaldoon Al-Mubarak neústupné vyhlásenie, v ktorom zdôraznil svoje presvedčenie, že klub bude očistený od všetkých obvinení.
Medzi možné sankcie patrí výrazný odpočet bodov, prípadne dokonca vylúčenie z Premier League. Ostatné kluby si údajne nechávajú právne poradiť v súvislosti s možnými nárokmi na odškodnenie.
Tebas v rozsiahlom príspevku na sociálnych sieťach zverejnenom v nedeľu uviedol, že „rovnaké pravidlá pre všetkých“ sú nevyhnutné na ochranu integrity a udržateľnosti futbalu.
Španielsky funkcionár, ktorý v utorok vystúpil na konferencii o výkonnosti a zdraví vo futbale v Londýne, uviedol, že na Manchester City upozorňuje už od roku 2017.
Podľa neho by mal klub, ktorý v uplynulom desaťročí dominoval anglickému futbalu, teraz dostať prísny trest.
„Ak niekto porušoval pravidlá viac ako desať rokov, bez ohľadu na to, aké závažné jednotlivé porušenia mohli byť, ide o veľmi vážnu vec. Preto musí za porušenie pravidiel nasledovať prísny trest. Nielen preto, aby slúžil ako odstrašujúci príklad, ale aj preto, že pravidlá boli porušené.
To, čo sa stalo, je veľmi dôležité. Dúfam, že to bude znamenať zlomový okamih nielen pre Premier League, ale aj pre celý európsky futbal, pretože vplyv Manchestru City sa prejavil v celej Európe,“ citovala Tebasa agentúra AFP.
Tebas zároveň vyzval Športový arbitrážny súd (CAS), aby prehodnotil svoje rozhodnutie zrušiť dvojročný zákaz účasti Manchestru City v európskych súťažiach, ktorý klubu v roku 2020 udelila Európska futbalová únia (UEFA).
„Podľa môjho názoru by sa rozhodnutia CAS mali preskúmať, pretože zrušili sankciu, ktorú UEFA uložila Manchestru City. Sankcie boli zrušené spôsobom, ktorý je veľmi otázny. A teraz sa ukázalo, že UEFA mala pravdu, keď Manchestru City tieto sankcie uložila,“ dodal Tebas.