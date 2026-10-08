Klopp má na Anfielde trvalé miesto. Fanúšikovia mu pripravili jedinečný dar

Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp. (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. okt 2026 o 14:03
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Bronzové dielo zachytáva Nemca v charakteristickej šiltovke s rukou na srdci a zaťatou päsťou.

Bývalý tréner Liverpoolu Jürgen Klopp má oddnes bronzovú sošku v múzeu anglického klubu na štadióne Anfield.

Dielo s výškou zhruba 46 centimetrov bude trvalo pripomínať úspešnú éru nemeckého kouča pri tíme, uviedli „Reds“ na svojom webe.

Sošku klubu venovala fanúšikovská organizácia Spirit of Shankly a dielo je vernou replikou originálu, ktorý fanklub daroval Kloppovi po jeho predvlaňajšom odchode.

Trénera zachytáva v charakteristickej šiltovke a bunde v typickej pozícii s jednou rukou na srdci a druhou zdvihnutou vo víťaznom geste so zaťatou päsťou.

„Jürgen bol mimoriadny tréner, ktorý si od prvého dňa dokonale porozumel s klubom, mestom a predovšetkým s fanúšikmi,“ skonštatoval bývalý predseda fanklubu Paul Khan.

Klopp podľa neho v mnohom pripomína liverpoolsku legendu Billa Shanklyho. „Čestnosť, integrita, vášeň a vrodená víťazná mentalita,“ vypočítal.

Súčasný tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Klopp pôsobil v Liverpoole v rokoch 2015 až 2024. Mužstvo doviedol okrem iného k triumfom v Lige majstrov (2019) a anglickému titulu (2020).

Premier League

    Jürgen Klopp.
    Jürgen Klopp.
    Klopp má na Anfielde trvalé miesto. Fanúšikovia mu pripravili jedinečný dar
    dnes 14:03
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