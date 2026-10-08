Arsenal si chce poistil svoje kľúčové eso. Hviezdny záložník mieri medzi najlepšie platených hráčov

Anglický futbalista Declan Rice je blízko k podpisu nového kontraktu s Arsenalom.
Dvadsaťsedemročný reprezentačný stredopoliar pôsobí v londýnskom tíme od júla 2023. Súčasný kontrakt má platnosť do konca sezóny 2027/2028.
Rice prišiel z West Hamu za približne 117 miliónov eur, počas doterajšieho pôsobenia v Arsenale dopomohol k zisku titulu v Premier League (2026) a k trofeji v anglickom Superpohári (2026).
Podľa informácií BBC Sport je anglický reprezentant blízko k podpisu novej dlhodobej zmluvy, ktorá by ho zaradila medzi najlepšie platených hráčov tímu.
Arsenal pred niekoľkými dňami už oznámil, že minimálne do leta 2030 povedie družstvo z pozície hlavného trénera Španiel Mikel Arteta.