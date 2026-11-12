ONLINE: Anglicko - Chorvátsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)

Futbalové reprezentácie Anglicka a Chorvátska dnes odohrajú zápas 3. skupiny A-divízie Ligy národov 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Anglicko - Chorvátsko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, štvrtok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
12.11.2026 o 20:45
Anglicko
0:0
(0:0)
10' minúta
Prebiehajúci
Chorvátsko
Prehľad
Rozhodca: Krogh – Skytte, Bramsen (DEN)..
Prenos
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Stále čekáme na první výraznější moment dnešního zápasu, balón momentálně ovládají domácí. Pickford po chvíli přemýšlení zvolil rozehrávku na křídlo.
9
Držení míče: 47 % : 53 %.
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Bellingham se na středu pole neúspěšně pokusil potrápit dvojici Stanišić–Vušković, která mu odmítla vydat balón. Stáhla se s ním ovšem k Livakovićovi.
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Gvardiol uchránil míč před Alexanderem-Arnoldem, krátce poté se pod tlak dostal pro změnu Vušković. Chorvati nepříjemný press řeší malou domů.
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Gordon potleskem děkuje jednomu ze svých spoluhráčů za přihrávku, která byla jen trochu moc dlouhá. Pro přetažený balón si Livaković doběhl.
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Borci v bílém už ubránili dva rohy. Zaplněné (a zatím hodně tiché) Wembley sleduje hru na jednu svatyni, Pickford musí být konstantně ve střehu.
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Zatažený Kane se pokusil rozproudit útok balónem na křídlo, do kterého se ale položil napadající Mišić. Albion vhazuje na své polovině; start mu moc nevyšel.
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Domácí jsou zatím pasivní, nechávají soupeřům míč a ani příliš nepressují. Nutno nicméně podotknout, že s přibývajícím časem jsou agresivnější.
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Chorvati pár sekund nato poprvé zatlačili na Pickfordu klec. Kovačić jí nicméně přestřelil, a dlouholetá gólmanská opora Evertonu tak bude rozehrávat.
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Hosté duel odšpuntovali, jak je ostatně v dnešním fotbale zvykem, dlouhým nákopem na křídlo. Angličtí zadáci na něj byli připraveni a odvrátili ho pryč.
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Utkání právě začalo.
Úvodní výkop obstará Chorvatsko, jdeme na věc!
Před startem ještě probíhá krátký ceremoniál na počest Harryho Kanea, jenž se dnes díky svému 126. startu osamostatnil na čele historických tabulek Albionu. Přítomen je mimo jiné i princ William, který kanonýrovi předává speciální zarámovaný dres.
Oba týmy nastupují na plochu, domácí ve své tradiční bílé a hosté ve své venkovní, tedy modré, sadě.
Ještě jednou vás zdravím a přeji vám příjemný čtvrteční večer! Utkání začíná za pár minut, níže si v mezičase můžete prohlédnout dnešní kompletní sestavy.
Úvodní sestavy:
Anglie: Pickford – Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall – Anderson, Rice, Jude Bellingham – Rogers, Kane (C), Gordon.
Náhradníci: Trafford, Steele – Gibbs-White, White, Hill, Branthwaite, Jobe Bellingham, Garner, Calvert-Lewin, Ngumoha, Eze, J. King.
Trenér: Thomas Tuchel (GER).
Chorvatsko: Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol – Smolčić, Mišić, Kovačić (C), Vlašić – P. Sučić, Baturina – Matanović.
Náhradníci: Pandur, Kotarski – Ćaleta-Car, Galešić, Majer, Beljo, Modrić, Budimir, Mario Pašalić, Hrgović, Marco Pašalić, Šotiček.
Trenér: Slaven Bilić.
Rozhodčí: Krogh – Skytte, Bramsen (DEN).
Anglie: Pickford – Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall – Anderson, Rice, Jude Bellingham – Rogers, Kane (C), Gordon.
Náhradníci: Trafford, Steele – Gibbs-White, White, Hill, Branthwaite, Jobe Bellingham, Garner, Calvert-Lewin, Ngumoha, Eze, J. King.
Trenér: Thomas Tuchel (GER).
Chorvatsko: Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol – Smolčić, Mišić, Kovačić (C), Vlašić – P. Sučić, Baturina – Matanović.
Náhradníci: Pandur, Kotarski – Ćaleta-Car, Galešić, Majer, Beljo, Modrić, Budimir, Mario Pašalić, Hrgović, Marco Pašalić, Šotiček.
Trenér: Slaven Bilić.
Rozhodčí: Krogh – Skytte, Bramsen (DEN).
Krásný čtvrtek u sledování Ligy národů! Dnes večer je krom souboje mezi Českem a Španělskem na Letné na programu také střetnutí zbylých dvou celků skupiny 3: Anglie na legendárním Wembley hostí Chorvatsko.
Souboj má velký význam mimo jiné i pro skvadru Santiho Denii: pokud by totiž domácí v Londýně potvrdili roli favoritů a pražský svatostánek by současně viděl fenomenální skalp mistrů světa, národní tým by mohl pomýšlet i na barážové třetí místo. Vítězství svěřenců kouče Biliće by ho naopak mohlo definitivně připoutat ke dnu tabulky skupiny 3.
Nutno podotknout, že motivace k úspěchu hostům nechybí. Na ostrovech se totiž pokusí odčinit říjnovou ostudnou porážku 0:7 z prvního souboje s Three Lions v Rijece, po němž legendární Luka Modrić prohlásil, že to bylo poprvé, co se v reprezentačním dresu styděl. Dvakrát se tehdy prosadili Saka s Kanem, zbylé trefy přidali Bellingham, Gordon a Rogers.
Právě Harryho Kanea dnes mimochodem čeká velký zápas: kouč Thomas Tuchel potvrdil, že kanonýr Bayernu Mnichov si připíše svůj rekordní 126. start za Albion. Od klání s Českem, které se sehrálo před měsícem, se o první pozici dělil s bývalým gólmanem Peterem Shiltonem, jenž byl stabilní oporou anglického národního týmu mezi lety 1970 a 1990.
Duel, jehož hlavním sudím byl jmenován Dán Morten Krogh, začíná ve 20:45. Buďte u toho s námi!
Souboj má velký význam mimo jiné i pro skvadru Santiho Denii: pokud by totiž domácí v Londýně potvrdili roli favoritů a pražský svatostánek by současně viděl fenomenální skalp mistrů světa, národní tým by mohl pomýšlet i na barážové třetí místo. Vítězství svěřenců kouče Biliće by ho naopak mohlo definitivně připoutat ke dnu tabulky skupiny 3.
Nutno podotknout, že motivace k úspěchu hostům nechybí. Na ostrovech se totiž pokusí odčinit říjnovou ostudnou porážku 0:7 z prvního souboje s Three Lions v Rijece, po němž legendární Luka Modrić prohlásil, že to bylo poprvé, co se v reprezentačním dresu styděl. Dvakrát se tehdy prosadili Saka s Kanem, zbylé trefy přidali Bellingham, Gordon a Rogers.
Právě Harryho Kanea dnes mimochodem čeká velký zápas: kouč Thomas Tuchel potvrdil, že kanonýr Bayernu Mnichov si připíše svůj rekordní 126. start za Albion. Od klání s Českem, které se sehrálo před měsícem, se o první pozici dělil s bývalým gólmanem Peterem Shiltonem, jenž byl stabilní oporou anglického národního týmu mezi lety 1970 a 1990.
Duel, jehož hlavním sudím byl jmenován Dán Morten Krogh, začíná ve 20:45. Buďte u toho s námi!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.