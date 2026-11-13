Tlieskal mu aj princ, rekord oslávil gólom. Kane chce hrať za Anglicko do štyridsiatky

Anglický futbalový útočník Harry Kane chce pokračovať v reprezentačnej kariére čo najdlhšie a nevylučuje, že by mohol hrať až do štyridsiatky.
Tridsaťtriročný kapitán Albionu vo štvrtok prekonal historický rekord v počte reprezentačných štartov, keď pri víťazstve 2:1 nad Chorvátskom nastúpil na svoj 126. zápas v národnom drese.
Jubilejný večer vo Wembley oslávil víťazným gólom z penalty a pomohol Anglicku zabezpečiť si postup do štvrťfinále Ligy národov.
Kane pokoril doterajší rekord bývalého brankára Petra Shiltona, ktorý odohral za Anglicko 125 stretnutí. Pred úvodným výkopom mu vzdali hold práve Shilton a princ William.
Na tribúne sa objavilo aj veľké choreo s podobizňou kanoniera Bayernu Mníchov a nápisom „Najlepší z Anglicka“.
Úspechy si naplno uvedomí, až keď bude na pláži
Kane, ktorý minulý mesiac získal Zlatú loptu, priznal, že posledné obdobie bolo pre neho mimoriadne emotívne.
„Bolo to niekoľko šialených týždňov. Samozrejme, človeka to stojí veľa síl po emocionálnej, fyzickej aj psychickej stránke. Prekonať tento rekord je obrovská vec v histórii nášho futbalu. Keď som videl choreografiu, mal pri sebe svoje deti a všetci tí ľudia mi odovzdávali ocenenie, bolo to nad rámec mojich snov,“ uviedol pre BBC Radio 5 Live.
Anglický kapitán priznal, že význam historického míľnika si možno naplno uvedomí až s odstupom času.
„Úprimne, neviem, či mi už vôbec došlo, čo všetko sa stalo. Možno sa nad tým zamyslím počas zimnej prestávky, keď budem mať pár týždňov voľna. Budem niekde na pláži a pokúsim sa zhodnotiť všetko, čo som dosiahol. Tieto úspechy patria bezpochyby k najväčším v mojej kariére,“ povedal podľa AFP.
Inšpiráciou je pre neho aj chorvátsky veterán Luka Modrič, ktorý vo veku 41 rokov zasiahol do štvrtkového duelu ako striedajúci hráč.
„Motivuje ma to posúvať svoje hranice. Myslím si, že jednoducho musíte pokračovať a zisťovať, kam až vás pustí telo a vaša mentalita.
Každý má inú cestu, ale pokiaľ budem cítiť, že môžem pomôcť reprezentácii a stále podávam výkony na najvyššej úrovni, budem tu tak dlho, ako to len pôjde. Či to bude až do štyridsiatky, uvidíme. Momentálne si však užívam každý okamih,“ zdôraznil Kane.
Proti Chorvátsku zaznamenal svoj rekordný 92. gól v reprezentačnom drese, keď v druhom polčase premenil pokutový kop. Angličania sa ujali vedenia v 24. minúte zásluhou Morgana Rogersa, hostia po prestávke vyrovnali gólom Petra Sučiča. O triumfe domácich napokon rozhodol Kane.
Miľníky sú desaťkrát krajšie, keď sa oslávia výhrou
„Vždy som hovoril, že všetky veľké míľniky sú desaťkrát krajšie, keď sa vám podarí vyhrať zápas. Mal som šťastie, že sme pri všetkých takýchto príležitostiach zvíťazili, najmä tu vo Wembley. Je príjemné zažiť to opäť,“ dodal Kane.
Anglicko si víťazstvom zabezpečilo účasť v marcovom štvrťfinále Ligy národov. V nedeľu ho čaká v Madride súboj so Španielskom o prvé miesto v 3. skupine A-divízie.
Úradujúci majstri sveta vo štvrtok zdolali Česko 2:0 a natiahli sériu bez prehry na 43 stretnutí.
„Po prvom zápase, ktorý sme s nimi doma prehrali, sme vedeli, že sme neukázali všetko, čo dokážeme. Mohli sme zahrať lepšie.
Povedali sme si, že do ďalšieho vzájomného súboja chceme vyhrať všetky zápasy a potom uvidíme. Nedeľa je ideálna príležitosť dokázať, čo v nás je,“ vyhlásil Kane. Angličania podľahli Španielsku v septembri 2:3.