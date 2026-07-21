Známy rozhodca ukončil bohatú kariéru. Na EURO dostal pochvalu, ustál kritickú chvíľu

Rozhodca Anthony Taylor počas zápasu Taliansko - Rakúsko na EURO 2020.
Rozhodca Anthony Taylor počas zápasu Taliansko - Rakúsko na EURO 2020. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. júl 2026 o 22:37
ShareTweet0

Anthony Taylor naposledy viedol osemfinále MS.

Anglický futbalový arbiter Anthony Taylor oznámil v utorok ukončenie rozhodcovskej kariéry. Ako dôvody uviedol intenzívny tlak a neustálu kontrolu zo strany verejnosti.

Štyridsaťsedemročný hlavný rozhodca viedol počas svojej bohatej 20-ročnej kariéry celkovo 831 zápasov, vrátane 432 stretnutí anglickej Premier League.

Predstavil sa aj na uplynulých MS v USA, Kanade a Mexiku, jeho posledným zápasom bolo osemfinálové pyrenejské derby medzi neskorším šampiónom Španielskom a Portugalskom (1:0).

Rozhodca Anthony Taylor počas zápasu Španielsko - Portugalsko na MS vo futbale 2026.
Rozhodca Anthony Taylor počas zápasu Španielsko - Portugalsko na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)

Taylor sa na zoznam rozhodcov Premier League dostal v roku 2010. Rozhodoval aj na svetovom šampionáte v Katare v roku 2022 a na ME 2020 a 2024.

Vyslúžil si pochvalu za pokojné zvládnutie zápasu EURO 2020 medzi Dánskom a Fínskom, ktorý prerušil, keď Christian Eriksen utrpel zástavu srdca.

„Rozhodovať na elitnej úrovni bolo obrovskou výsadou, ale tlak je intenzívny a kontrola konštantná,“ citovala Taylora AFP.

„Nastal správny čas rozlúčiť sa, teším sa na prechod do ďalšej etapy mojej kariéry. Chcem sa poďakovať rodine a priateľom za ich neochvejnú podporu počas obrovských obetí, ktoré si táto kariéra vyžiadala,“ dodal.

Anglicko

Morgan Rogers
Morgan Rogers
Chelsea vytiahla rekordnú sumu za reprezentanta. Stal sa najdrahším Britom v histórii
dnes 23:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Známy rozhodca ukončil bohatú kariéru. Na EURO dostal pochvalu, ustál kritickú chvíľu