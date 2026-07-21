Známy rozhodca ukončil bohatú kariéru. Na EURO dostal pochvalu, ustál kritickú chvíľu

Anglický futbalový arbiter Anthony Taylor oznámil v utorok ukončenie rozhodcovskej kariéry. Ako dôvody uviedol intenzívny tlak a neustálu kontrolu zo strany verejnosti.
Štyridsaťsedemročný hlavný rozhodca viedol počas svojej bohatej 20-ročnej kariéry celkovo 831 zápasov, vrátane 432 stretnutí anglickej Premier League.
Predstavil sa aj na uplynulých MS v USA, Kanade a Mexiku, jeho posledným zápasom bolo osemfinálové pyrenejské derby medzi neskorším šampiónom Španielskom a Portugalskom (1:0).
Taylor sa na zoznam rozhodcov Premier League dostal v roku 2010. Rozhodoval aj na svetovom šampionáte v Katare v roku 2022 a na ME 2020 a 2024.
Vyslúžil si pochvalu za pokojné zvládnutie zápasu EURO 2020 medzi Dánskom a Fínskom, ktorý prerušil, keď Christian Eriksen utrpel zástavu srdca.
„Rozhodovať na elitnej úrovni bolo obrovskou výsadou, ale tlak je intenzívny a kontrola konštantná,“ citovala Taylora AFP.
„Nastal správny čas rozlúčiť sa, teším sa na prechod do ďalšej etapy mojej kariéry. Chcem sa poďakovať rodine a priateľom za ich neochvejnú podporu počas obrovských obetí, ktoré si táto kariéra vyžiadala,“ dodal.