Tréner Southamptonu čelí obvineniam. Údajne schválil filmovanie tréningov súperov

Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo).
Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo). (Autor: TASR/AP)
TASR|22. júl 2026 o 15:37
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Anglická futbalová liga v máji vylúčila Southampton z finále baráže.

Anglická futbalová asociácia (FA) obvinila trénera Southamptonu Tondu Eckerta z troch porušení svojich pravidiel.

Tridsaťtriročný nemecký kouč údajne schválil neoprávnené sledovanie a filmovanie tréningov konkurenčných tímov.

Anglická futbalová liga (EFL) v máji vylúčila Southampton z finále baráže o postup do Premier League a zároveň mu odpočítala štyri body v nasledujúcej sezóne Championship.

FA obvinila Eckerta z nevhodného konania a poškodenia dobrého mena futbalu. Tri prípady sa udiali od decembra 2025 do mája 2026.

Southampton priznal porušenie pravidiel v súvislosti so sledovaním tréningov Oxfordu United, Ipswichu Town a Middlesbrough. Eckert už skôr prevzal zodpovednosť za svoje konanie a na obvinenia FA môže odpovedať do 28. júla. Informovala o tom agentúra DPA.

Premier League

    Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo).
    Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo).
    Tréner Southamptonu čelí obvineniam. Údajne schválil filmovanie tréningov súperov
    dnes 15:37
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