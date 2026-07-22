Tréner Southamptonu čelí obvineniam. Údajne schválil filmovanie tréningov súperov

Anglická futbalová asociácia (FA) obvinila trénera Southamptonu Tondu Eckerta z troch porušení svojich pravidiel.
Tridsaťtriročný nemecký kouč údajne schválil neoprávnené sledovanie a filmovanie tréningov konkurenčných tímov.
Anglická futbalová liga (EFL) v máji vylúčila Southampton z finále baráže o postup do Premier League a zároveň mu odpočítala štyri body v nasledujúcej sezóne Championship.
FA obvinila Eckerta z nevhodného konania a poškodenia dobrého mena futbalu. Tri prípady sa udiali od decembra 2025 do mája 2026.
Southampton priznal porušenie pravidiel v súvislosti so sledovaním tréningov Oxfordu United, Ipswichu Town a Middlesbrough. Eckert už skôr prevzal zodpovednosť za svoje konanie a na obvinenia FA môže odpovedať do 28. júla. Informovala o tom agentúra DPA.