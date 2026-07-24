Po Guardiolovi má prísť domáca legenda. Taliani sa údajne dohodli s majstrom sveta

Andrea Pirlo.
Andrea Pirlo. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. júl 2026 o 21:08
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Ako tréner by mal podpísať štvorročnú zmluvu s cieľom priviesť Taliansko na svetový šampionát.

Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie by sa mal podľa tamojších médií stať Andrea Pirlo.

Bývalý reprezentant Talianska a majster sveta z roku 2006 sa po tom, čo Pep Guardiola odmietol ponuku, údajne už dohodol na spolupráci s tamojšou federáciou (FIGC). K oficiálnemu potvrdeniu zatiaľ neprišlo.

Jeden z kľúčových hráčov pri triumfe na MS v Nemecku si obliekol reprezentačný dres dovedna 116-krát.

Ako tréner by mal podpísať štvorročnú zmluvu s cieľom priviesť Taliansko na svetový šampionát, ktorého súčasťou boli štvornásobní majstri sveta naposledy v roku 2014.

O tom, že Pirlo nahradí vo funkcii svojho bývalého spoluhráča Gennara Gattusa, informoval primárne športový denník La Gazzetta dello Sport.

Gattuso v apríli skončil v reprezentácii po neúspešnej kvalifikácii na MS, „squadra azzurra“ stroskotala vo finále baráže.

Pirlo po konci bohatej hráčskej kariéry nenaplnil očakávania počas trénerských pôsobení v Juventuse Turín a Sampdorii Janov.

V súčasnosti má stále platnú zmluvu s dubajským klubom FC United, pripomenula agentúra DPA.

Reprezentácie

Andrea Pirlo.
Andrea Pirlo.
Po Guardiolovi má prísť domáca legenda. Taliani sa údajne dohodli s majstrom sveta
dnes 21:08
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