Po Guardiolovi má prísť domáca legenda. Taliani sa údajne dohodli s majstrom sveta

Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie by sa mal podľa tamojších médií stať Andrea Pirlo.
Bývalý reprezentant Talianska a majster sveta z roku 2006 sa po tom, čo Pep Guardiola odmietol ponuku, údajne už dohodol na spolupráci s tamojšou federáciou (FIGC). K oficiálnemu potvrdeniu zatiaľ neprišlo.
Jeden z kľúčových hráčov pri triumfe na MS v Nemecku si obliekol reprezentačný dres dovedna 116-krát.
Ako tréner by mal podpísať štvorročnú zmluvu s cieľom priviesť Taliansko na svetový šampionát, ktorého súčasťou boli štvornásobní majstri sveta naposledy v roku 2014.
O tom, že Pirlo nahradí vo funkcii svojho bývalého spoluhráča Gennara Gattusa, informoval primárne športový denník La Gazzetta dello Sport.
Gattuso v apríli skončil v reprezentácii po neúspešnej kvalifikácii na MS, „squadra azzurra“ stroskotala vo finále baráže.
Pirlo po konci bohatej hráčskej kariéry nenaplnil očakávania počas trénerských pôsobení v Juventuse Turín a Sampdorii Janov.
V súčasnosti má stále platnú zmluvu s dubajským klubom FC United, pripomenula agentúra DPA.