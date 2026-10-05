Slovensko čaká rozhodujúci zápas o baráž. Televízia ho neodvysiela, problém je na strane domácich

Slovenskí futbalisti do 21 rokov odohrajú v utorok záverečný zápas kvalifikácie ME 2027 proti Andorre. Televízni diváci však duel na obrazovkách STVR neuvidia.
STVR v pondelok informovala, že zápas Andorra – Slovensko neodvysiela. Dôvodom je technická podmienka na strane domáceho organizátora.
„Zajtrajší zápas kvalifikácie ME U21 Andorra – Slovensko neodvysielame. Domáca produkcia nás informovala, že nevyrába televízny signál,“ uviedla STVR na sociálnej sieti.
Televízna stanica zároveň divákom poďakovala za pochopenie.
Slováci zabojujú o baráž
Sokolíci nastúpia v utorok 6. októbra o 17:00 v Andorre la Vella na svoj posledný duel v D-skupine kvalifikácie ME 2027.
Pre tím trénera Jaroslava Kentoša pôjde o dôležité stretnutie. Slovensko má po ôsmich zápasoch 16 bodov a pred záverečným kolom mu patrí tretie miesto. Má rovnaký počet bodov ako druhé Írsko.
Druhé miesto v skupine znamená účasť v baráži o postup na európsky šampionát.
Slovenskí reprezentanti si situáciu skomplikovali domácou prehrou 0:2 s Írskom, no stále majú osud vo vlastných rukách.
V prvom vzájomnom zápase proti Andorre sa Slovákom podarilo zvíťaziť 3:0. V septembri 2025 sa o góly postarali Adam Griger z penalty, Miroslav Sovič a v nadstavenom čase Matej Riznič.