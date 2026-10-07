Kentoš po výhre v Andorre priznal nesplnený cieľ. Sauer: Kto chce, vždy nájde negatíva

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa napriek víťazstvu 2:1 na pôde Andorry v záverečnom vystúpení v kvalifikačnej D-skupine nepredstavia na budúcoročných majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie.
Stredopoliar „sokolíkov“ Mário Sauer vyjadril vieru, že pre tím bude v ďalších kvalifikačných cykloch táto skúsenosť vzpruhou.
Z víťazného gólu sa radoval iba krátko, keďže čoskoro pochopil, že na postup do baráže nestačil.
V utorok sa z postupu do baráže radovali Íri, ktorí zdolali víťaza skupiny Anglicko 3:1 a v ich prospech hrala lepšia bilancia zo vzájomných zápasov.
Sauer: Radosť okamžite opadla
„Keď som v nadstavenom čase skóroval, lavičky som sa opýtal, aký je stav v Írsku. Ani neodpovedali, no z výrazov realizačného tímu mi to bolo jasné. Radosť okamžite opadla.
Na tomto teréne sa nehrá ľahko. Nie náhodou tu v tejto kvalifikácii nikto nevyhral. Vedeli sme, že to bude náročné.
Teší ma, že sme to zvládli, aj keď víťazstvo vo finále nič nerieši. Pre chalanov, realizačný tím a všetkých okolo, som chcel obetovať sto percent,“ citoval Sauera web Slovenského futbalového zväzu.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar, ktorý je na hosťovaní v nemeckom druholigovom Kaiserslauterne, sa za Slovensko v Andorre strelecky presadil ako jediný.
Najprv otvoril skóre z pokutového kopu v 18. minúte a v úplnom závere pridal za vyrovnaného stavu aj svoj druhý gól.
Kto chce, vždy nájde negatíva
Sauer napriek víťazstvu s trpkou príchuťou hľadal pozitíva, pričom vyzdvihol aj predošlú bezgólovú remízu v Anglicku: „Kto chce, vždy nájde negatíva, ale pozitív bolo omnoho viac.
Posledné dva zápasy sú toho príkladom, ako sme zareagovali na výsledok zo súboja proti Írsku.
Verím, že pre realizačný tím a hráčov, ktorých čakajú ďalšie kvalifikačné cykly, pôjde iba o vzpruhu.“
„Sokolíci“ tak nezabojujú o štvrtú účasť na záverečnom turnaji (2000, 2017, 2025 ako organizátor).
Ako rozhodujúci sa ukázal septembrový domáci zápas s Írskom, ktorý Slováci prehrali 0:2.
Cieľ zostal nesplnený, hovorí Kentoš
V prvom vzájomnom stretnutí v Corku dvakrát viedli, no napokon remizovali 2:2. „Chceli sme minimálne postúpiť do baráže a až do poslednej chvíle sa biť o šampionát.
Cieľ teda zostal nesplnený. Až na nezvládnutý kľúčový duel proti Írsku, podalo mužstvo vo všetkých stretnutiach dobré výkony a šlo na maximum,“ vyjadril sa tréner „dvadsaťjednotky“ Jaroslav Kentoš.
Slovákom sa v utorok podarilo preťať dlhú šnúru domácich. Výber Andorry do 21 rokov predtým ťahal v domácom prostredí za kratší koniec naposledy 15. októbra 2024, keď nestačil na rovesníkov z Portugalska.
Chlapci bojovali až do konca
„To, čo sme predpokladali, sa potvrdilo. Veľkú časť zápasu sme hrali proti defenzívnemu bloku súpera v rozostavení 5-3-2.
Boli dobre organizovaní, často naše akcie prerušovali faulmi, takže sa nám ťažko dostávalo za ich chrbát.
Chlapci bojovali až do konca, za čo ich musím pochváliť,“ zhodnotil Kentoš.
Sklamanie neskrýval ani útočník Jakub Pira, no aj on vyzdvihol silu kolektívu: „Celá kabína je sklamaná.
Rok a pol hráte kvalifikáciu, prehráte dva duely a preto nepostúpite. Je to smutné. Musím vyzdvihnúť kolektív, zišli sa tu skvelí ľudia.
Všetci navzájom vychádzali dobre, držali sme pri sebe. Aj keď sa nám občas futbalovo príliš nedarilo, vyhrávali sme vďaka tímovosti.“