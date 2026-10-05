Slováci cestovali do Andorry noc, potrebujú viac bodov ako Íri. Dáme do toho všetko, znie z tímu

Na snímke hráči Slovenska.
Na snímke hráči Slovenska. (Autor: TASR)
TASR|5. okt 2026 o 18:27
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„Sokolíci“ si situáciu skomplikovali domácou prehrou 0:2 s Írskom.

Slovenským futbalovým reprezentantom do 21 rokov skomplikoval presun na záverečný zápas kvalifikácie ME 2027 zrušený let z Manchestru.

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky v Barcelone cestovali do Andorry celú noc a do dejiska utorkového stretnutia dorazili až v pondelok približne o piatej ráno. Tréner Jaroslav Kentoš nebude môcť v súboji počítať s Marekom Okálom.

Slováci potrebujú na postup viac bodov ako Íri

Aby si mladí Slováci zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v baráži, potrebujú v Andorre získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom.

„Sokolíci“ si situáciu skomplikovali domácou prehrou 0:2 s Írskom. Zareagovali na ňu cennou bezgólovou remízou v Anglicku, po ktorej majú s Írmi zhodný počet bodov.

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V prípade víťazstva v Andorre potrebujú, aby Írsko doma nezdolalo Anglicko. S Írmi majú totiž Slováci horšie vzájomné zápasy. Anglicko už má isté prvé miesto.

Slováci po zmene cestovného plánu ešte pred odchodom absolvovali tréning v akadémii Stoke City.

„Nečakanú zmenu sme sa snažili využiť čo najlepšie. Pôvodný plán bol celý deň cestovať a potom absolvovať tréning v Andorre, takto sme to prehodili a vďaka nášmu vedúcemu mužstva Martinovi Hrnčírovi odtrénovali už dopoludnia v akadémii Stoke City, čo bolo kľúčové,“ uviedol asistent trénera Tibor Goljan pre portál futbalsfz.sk.

Okrem Okála sú už všetci hráči k dispozícii

Dobrou správou pre realizačný tím je návrat hráčov, ktorých pred duelom s Anglickom a počas neho trápili zdravotné problémy.

„K dispozícii sú teda už všetci okrem Mareka Okála, ten do zápasu s Andorrou nezasiahne,“ povedal Goljan. Definitívnu podobu základnej zostavy však realizačný tím určí až po poslednom tréningu.

Slovákov čaká tretí zápas v priebehu jedenástich dní a na Estadi Nacional sa budú musieť prispôsobiť umelej tráve i nadmorskej výške viac ako tisíc metrov.

Goljan: Bude to o trpezlivosti a dobíjaní bloku

„Padlo tu Írsko, ledva remizovalo Anglicko, nečaká nás nič ľahké, no ak chceme skončiť druhí, zápas musíme zvládnuť – pridať viac kvality v ofenzíve a zlepšiť finálnu fázu či nábehy do boxu – inak nezvíťazíme.

Bude to o trpezlivosti, dobíjaní súperovho bloku. Prelaďujeme na umelú trávu, čo nám, verím, umožní ešte lepšie kombinovať.

Chlapci sú po fyzickej stránke nachystaní výborne a aj vďaka remíze s Albionom rovnako po mentálnej,“ zdôraznil Goljan.

Miroslav Sovič verí, že náročný presun mužstvo výraznejšie neovplyvní: „Myslím, že napriek príchodu nad ránom rýchlo zregenerujeme a na zápas budeme poriadne pripravení.

Nečaká nás nič jednoduché, Andorrčania hrajú tvrdo, jeden proti jednému, sú veľmi nepríjemní v osobných súbojoch.“

Slovenský tím už Andorru v tejto kvalifikácii zdolal doma 2:0, pričom góly strelili Sovič a Matej Riznič.

Práve Riznič zdôraznil, že mužstvo sa nechce zaoberať výsledkom súbežne hraného zápasu Írska s Anglickom: „Netreba sa pozerať doľava ani doprava, zaujíma nás len náš výkon. Dáme do toho všetko.“

Stretnutie medzi Andorrou a Slovenskom je na programe v utorok 6. októbra o 19.00 h, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko.

Tabuľka skupiny D

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