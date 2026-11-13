Brankár dostal za zrážku, po ktorej zomrel útočník Tenerife, od španielskeho zväzu dištanc

Brankár Andorry reaguje po zrážke s hráčom Tenerife Jesusom de Miguelom.
Brankár Andorry reaguje po zrážke s hráčom Tenerife Jesusom de Miguelom. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|13. nov 2026 o 22:00
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Duel druhej španielskej La Ligy nedohrali, rozhodca ho predčasne ukončil za stavu 2:2.

Futbalový brankár FC Andorra Jesús Owono dostal za zákrok v zápase druhej španielskej ligy, po ktorom zomrel útočník Tenerife Jesús de Miguel, trest na 12 zápasov.

Podľa webu mundodeportivo.com ide o najvyššiu možnú sankciu, ktorú môže disciplinárna komisia španielskeho zväzu v takejto situácii udeliť.

Rodák z Rovníkovej Guiney začiatkom novembra pri pokuse o odkop zasiahol De Miguela kolenom do hrudníka a za zákrok v nastavení dostal červenú kartu.

Tridsaťročný hráč Tenerife zostal ležať bez hnutia na trávniku a po ošetrení ho previezli do nemocnice. Nasledujúce ráno zomrel po zástave srdca a krvného obehu.

Okolnosti stretu v nedohratom stretnutí vyšetruje polícia kvôli možnému usmrteniu z nedbanlivosti. Dvadsaťpäťročný brankár neskôr uviedol, že prežíva najťažšie dni v živote.

Zrušil si tiež účet na instagrame, kde bol zahltený urážkami a príspevkami, ktoré ho označovali za vraha.

Tabuľka La Ligy 2

Španielsko

Španielsko

Brankár Andorry reaguje po zrážke s hráčom Tenerife Jesusom de Miguelom.
Brankár Andorry reaguje po zrážke s hráčom Tenerife Jesusom de Miguelom.
Brankár dostal za zrážku, po ktorej zomrel útočník Tenerife, od španielskeho zväzu dištanc
dnes 22:00
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