Brankár dostal za zrážku, po ktorej zomrel útočník Tenerife, od španielskeho zväzu dištanc

Futbalový brankár FC Andorra Jesús Owono dostal za zákrok v zápase druhej španielskej ligy, po ktorom zomrel útočník Tenerife Jesús de Miguel, trest na 12 zápasov.
Podľa webu mundodeportivo.com ide o najvyššiu možnú sankciu, ktorú môže disciplinárna komisia španielskeho zväzu v takejto situácii udeliť.
Rodák z Rovníkovej Guiney začiatkom novembra pri pokuse o odkop zasiahol De Miguela kolenom do hrudníka a za zákrok v nastavení dostal červenú kartu.
Tridsaťročný hráč Tenerife zostal ležať bez hnutia na trávniku a po ošetrení ho previezli do nemocnice. Nasledujúce ráno zomrel po zástave srdca a krvného obehu.
Okolnosti stretu v nedohratom stretnutí vyšetruje polícia kvôli možnému usmrteniu z nedbanlivosti. Dvadsaťpäťročný brankár neskôr uviedol, že prežíva najťažšie dni v živote.
Zrušil si tiež účet na instagrame, kde bol zahltený urážkami a príspevkami, ktoré ho označovali za vraha.