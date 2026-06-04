Nový tréner Liverpoolu už pricestoval do mesta. Ostáva len dotiahnuť detaily

Andoni Iraola
Andoni Iraola (Autor: SITA/PA via AP)
TASR|4. jún 2026 o 15:11
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Holanďana Slota nahradí Španiel.

Španielsky futbalový tréner Andoni Iraola vo štvrtok pricestoval do Anglicka, aby dotiahol detaily svojej zmluvy s Liverpoolom.

Štyridsaťtriročný kormidelník sa údajne dohodol na dvojročnom kontrakte. Na poste má nahradiť Arneho Slota, ktorého klub prepustil v sobotu.

Iraola v sezóne 2025/2026 doviedol konkurenčný Bournemouth k šiestemu miestu, no v júni mu vypršal kontrakt a tak mohol rokovať s „The Reds“.

Súčasný športový riaditeľ Liverpoolu Richard Hughes s ním pracoval už predtým práve v Bournemouthe.

Očakáva sa, že Iraola si do realizačného tímu v Liverpoole privedie aj asistentov Tommyho Elphicka a Shauna Coopera, analytika Toma Webbera a kondičného trénera Pabla de la Torreho. Informovala agentúra dpa.

Premier League

    Andoni Iraola
    Andoni Iraola
    Nový tréner Liverpoolu už pricestoval do mesta. Ostáva len dotiahnuť detaily
    dnes 15:11
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