Nový tréner Liverpoolu už pricestoval do mesta. Ostáva len dotiahnuť detaily

Španielsky futbalový tréner Andoni Iraola vo štvrtok pricestoval do Anglicka, aby dotiahol detaily svojej zmluvy s Liverpoolom.
Štyridsaťtriročný kormidelník sa údajne dohodol na dvojročnom kontrakte. Na poste má nahradiť Arneho Slota, ktorého klub prepustil v sobotu.
Iraola v sezóne 2025/2026 doviedol konkurenčný Bournemouth k šiestemu miestu, no v júni mu vypršal kontrakt a tak mohol rokovať s „The Reds“.
Súčasný športový riaditeľ Liverpoolu Richard Hughes s ním pracoval už predtým práve v Bournemouthe.
Očakáva sa, že Iraola si do realizačného tímu v Liverpoole privedie aj asistentov Tommyho Elphicka a Shauna Coopera, analytika Toma Webbera a kondičného trénera Pabla de la Torreho. Informovala agentúra dpa.