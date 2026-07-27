Americký kongresman žiada vysvetlenie of Infantina. Chce, aby vysvetlil vzťahy s Trumpom

Americký demokratický kongresman Jamie Raskin vyzval prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina, aby predstúpil pred justičný výbor Snemovne reprezentantov.
Zároveň od FIFA požaduje dokumenty o jej kontaktoch s prezidentom USA Donaldom Trumpom, jeho administratívou a spoločnosťou Trump Organization. Informoval o tom portál The Athletic.
Raskin žiada do 9. augusta zoznam všetkých finančných plnení, darov, cien či verejných vystúpení, ktoré FIFA poskytla Trumpovi, členom jeho administratívy alebo ich rodinám.
Požaduje tiež návštevné knihy z kancelárií FIFA v Miami a New Yorku a zachovanie komunikácie prostredníctvom aplikácií Signal, Telegram, WhatsApp či sociálnych sietí.
Vzťahy FIFA s Bielym domom vyvolali kritiku najmä po tom, ako Infantino odovzdal Trumpovi novovytvorenú Cenu FIFA za mier.
Pozornosť vzbudil aj telefonát amerického prezidenta v súvislosti s trestom pre reprezentanta USA Folarina Baloguna, po ktorom FIFA povolila hráčovi nastúpiť v zápase vyraďovacej fázy MS proti Belgicku. Neskôr tvrdila, že rozhodnutie prijala nezávisle.
Raskin otvoril aj otázku vysokých cien vstupeniek na zápasy MS pre bežných amerických fanúšikov a postupu amerického ministerstva spravodlivosti v kauzách spojených s korupciou vo svetovom futbale. FIFA, Biely dom ani americké úrady sa k výzve bezprostredne nevyjadrili.