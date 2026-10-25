Túžba odísť do Barcelony bola chyba. Álvarez prosí fanúšikov o odpustenie

Argentínsky futbalista Julián Álvarez sa po tom, čo v sobotu prvým ligovým gólom v sezóne rozhodol o výhre Atlética Madrid 1: 0 nad La Coruňou, ospravedlnil fanúšikom za svoju túžbu odísť do Barcelony.
Dvadsaťšesťročný útočník si chcel v lete vynútiť prestup a stratil tak v madridskom klube veľkú časť priaznivcov.
"Rád by som sa našim fanúšikom ospravedlnil za to, čo som povedal na majstrovstvách sveta. Bola to chyba v tom, ako som to povedal a v načasovaní, "povedal v sobotu Álvarez televízii Movistar Plus.
"Rozumiem tomu, prečo sa fanúšikovia hnevajú. Keby som bol fanúšik, hneval by som sa tiež. Zvlášť keď ma od prvého dňa tak podporovali," dodal argentínsky reprezentant, ktorý na Metropolitano prišiel v roku 2024 z Manchestru City.
Álvarez počas tohtoročných majstrovstiev sveta povedal, že si "chce splniť svoj sen" a hrať za Barcelonu. Atlético však odmietlo svoju hviezdu rivalovi predať a fanúšikovia svetového šampióna z roku 2022 pravidelne v domácich zápasoch vypískali.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - La Coruna
Po góle proti tímu La Coruna sa však Álvarez dočkal od časti divákov ovácii v stoji. "Dúfam, že tvrdou prácou a pokorou dokážem túto situáciu zvrátiť. V posledných zápasoch som sa cítil lepšie, fyzicky aj na lopte. Chcem maximálne pomôcť tímu," uviedol Álvarez, ktorý skóroval aj pri utorkovej remíze 1:1 v Stuttgarte v Lige majstrov.
Sobotňajším víťazstvom si Atlético poistilo druhé miesto v tabuľke španielskej ligy za vedúcou Barcelonou. Tá má pred dnešným El Clásicom na čele dvojbodový náskok, tretí Real Madrid stráca na svojho mestského rivala štyri body.