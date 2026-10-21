    Neapol
    Neapol
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 3
    2:1
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Milan Škriniar (vľavo) a jeho spoluhráč Matteo Guendouzi po druhom inkasovanom góle v zápase Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha.
    Škriniar nahnevane krútil hlavou. Slaviu v Istanbule vzkriesila fatálna chyba
    Radosť hráčov PSG v zápase s Barcelonou v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027.
    Dokonalá séria Barcelony je preč. PSG vyrovnal vlastný rekord, ale prišiel o troch hráčov
    Chviča Kvaracchelija odchádza z ihriska po zranení.
    Hrozivá správa pre PSG. Kvaracchelija si roztrhol väz v kolene a čaká ho operácia
    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Lobotkovi sa zvyšuje konkurencia. Tréner Neapola na jeho post stavia de Bruyneho
    Poloprázdna tribúna počas duelu Manchester City - AEK Atény.
    Obrovský pokles divákov. Na štadióne Manchestru City boli viditeľné celé prázdne rady
    Slavia Praha oslavuje gól.
    VIDEO: Veľká eufória v Slavii. Na horúcej pôde odvrátila zlý úvod a oslavuje bod
    Kompletné výsledkyPSG - BarcelonaLiverpool - VillarrealStuttgart - AtléticoSúvisiace

    Lobotkovi sa zvyšuje konkurencia. Tréner Neapola na jeho post stavia de Bruyneho

    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt. (Autor: TASR)
    TASR|21. okt 2026 o 11:41
    ShareTweet0

    Belgický futbalista už viackrát Allegrimu povedal, že mu tento post príliš nevyhovuje.

    Po utorkovej výhre futbalistov Neapola v Lige majstrov prevládala v tamojších médiách opäť téma pozície Kevina de Bruyneho.

    „Partenopei“ potrebovali bezpodmienečne bodovať a tréner Massimiliano Allegri sa proti FK Bodö/Glimt (4:3) rozhodol zariskovať.

    Slovenskému reprezentantovi Stanislavovi Lobotkovi doprial oddych a na jeho pozícii nastúpil práve 35-ročný Belgičan, hoci už viackrát Allegrimu povedal, že mu tento post príliš nevyhovuje.

    Hráči Neapola sa ocitli v miernej kríze po tom, čo prehrali oba úvodné zápasy LM a v sobotu podľahli 0:1 aj Benátkam, poslednému tímu Serie A.

    Nórske mužstvo už zároveň viackrát ukázalo, že vie zdolať aj tímy, ktoré sú v lepšom rozpoložení ako súčasný Neapol. Allegri v predzápasovom rozhovore varoval svojich zverencov, že v tejto súťaži musia zostať koncentrovaní a jeho slová sa naplnili.

    Domáci hráči dovolili hosťom dvakrát vyrovnať. Na štadióne Diega Armanda Maradonu si na tretí pokus predsa len dokázali udržať vedenie a zaknihovali jubilejné 100. víťazstvo v pohárovej Európe.

    Scott McTominay strelil dva góly, prvé od svojho návratu po operačnom zákroku srdca.

    VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Bodö/Glimt

    Lobotka potreboval oddych

    V médiách bolo jednou z hlavných tém ďalšie nasadenie de Bruyneho na pozícii defenzívneho stredopoliara a tvorcu hry, i keď sa väčšinou pohybuje pred obrannou líniou.

    Allegri sa snaží Belgičana presvedčiť, že by si týmto spôsobom mohol ešte predĺžiť kariéru o pár rokov a zároveň po dueli priznal, že Lobotka potreboval oddych.

    „Spoločne s Gilmourom toho odohrali veľa aj v reprezentácii a bol ten správny čas mu dopriať oddych. Po príchode z lavičky podal dobrý výkon,“ vyjadril sa Allegri na adresu slovenského stredopoliara.

    Lobotka odohral počas uplynulej reprezentačnej prestávky 90 minút vo všetkých štyroch dueloch Slovenska v Lige národov, v utorok prišiel na ihrisko po hodine hry.

    De Bruyne si to užije, tvrdí Allegri

    Fanúšikovia boli zvedaví najmä na to, ako si de Bruyne poradí s týmto postom.

    V uplynulom zápase na pôde Villarrealu mal bývalý hráč Manchestru City menšiu slovnú výmenu s Allegrim, ktorý po stretnutí potvrdil, že de Bruyne úplne nerozumel jeho taktickým pokynom.

    V utorkovom zápase patril k najlepším hráčom na ihrisku a Allegri ho pochválil.

    „Je to výnimočný futbalista. Už viackrát som mu povedal, že si poriadne užije, keď bude hrať pred obranou.

    Má v repertoári krátke aj dlhé prihrávky a hral dobre aj keď sa posunul vyššie na svoju obľúbenejšiu pozíciu,“ uviedol Allegri pre Sky Sport Italia.

    Tréner Neapola Massimiliano Allegri.
    Tréner Neapola Massimiliano Allegri. (Autor: TASR/AP)

    Pôsobíme krehko

    Neapol sa však podľa jeho slov musí zlepšiť.

    „V blízkosti pokutového územia nechávame prejsť príliš veľa lôpt. Musíme na tom trpezlivo pracovať, aby sme vedeli čítať a prerušovať hru súperov, pretože práve to nám potom umožňuje prejsť do protiútoku.

    Mám pocit, že zakaždým, keď sme na vlastnej polovici ihriska, pôsobíme krehko. Niekoľko hráčov sa vracia do zostavy a ešte nie sú v plnej kondícii a preto sme občas nútení brániť v nízkom bloku, ale nemôžeme sa nechať takto rozobrať,“ zhodnotil Allegri.

    Neapol privíta najbližšie v sobotu na domácom štadióne AS Rím, ktorý drží krok s čelom tabuľky a v lige zatiaľ neprehral.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Lobotkovi sa zvyšuje konkurencia. Tréner Neapola na jeho post stavia de Bruyneho
    dnes 11:41
    Phil Foden oslavuje gól v zápase Manchester City - AEK Atény.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Manchester City zdemolovalo grécky klub, Foden zahviezdil hetrikomPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Manchester City - AEK Atény.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu SSC Neapol - FK Bodö/Glimt.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Neapol uspel v sedemgólovej prestrelke a získal prvé body v ligovej fázePozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SSC Neapol - FK Bodö/Glimt.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu FC Porto - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Porto na domácej pôde nezískalo ani bod. O triumfe PSV rozhodol jediný gólPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FC Porto - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ut 15:45
    Liga majstrov: Slavia Praha získala prvý bod, remizovala s FenerbahceSledovali ste s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha.
    ut 15:45
    Sabah FK - Borussia Dortmund: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ut 15:45
    Liga majstrov: Sabah siahal na ďalší bod, doma tesne prehral s DortmundomPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - Borussia Dortmund.
    ut 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Stanislav Lobotka (vpravo) a jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (vľavo) v zápase proti Bodö/Glimt.
    Lobotkovi sa zvyšuje konkurencia. Tréner Neapola na jeho post stavia de Bruyneho
    dnes 11:41
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Lobotkovi sa zvyšuje konkurencia. Tréner Neapola na jeho post stavia de Bruyneho