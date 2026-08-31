Mladík z Palmeirasu podpísal s City päťročnú zmluvu. Neskutočný moment, uviedol krídelník

Manchester City získal z brazílskeho Palmeirasu krídelníka Allana. Dvadsaťdvaročný hráč podpísal na Etihad Stadium päťročnú zmluvu, pričom účastník anglickej Premier League mal za neho zaplatiť 34 miliónov libier (39,7 mil. eur).
Allan prešiel v Palmeirase všetkými mládežníckymi tímami. Za prvé mužstvo odohral dovedna 96 zápasov, pričom v prebiehajúcej sezóne strelil štyri góly a pridal tri asistencie v 21 dueloch.
„Je to pre mňa neskutočný moment. Manchester City, so všetkým, čo za posledných 15 rokov vyhral, patrí medzi najatraktívnejšie kluby na svete pre hráčov.
To, že tu dnes môžem sedieť a povedať, že som sa k nemu pripojil, je najpyšnejší moment môjho života,“ citovala vyjadrenie Allana agentúra AFP.