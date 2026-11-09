Stále túži po tituloch. Alisson chce aj naďalej chytať za Liverpool

Alisson Becker.
Alisson Becker. (Autor: TASR/AP)
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TASR|9. nov 2026 o 15:22
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Alisson prišiel do Liverpoolu v roku 2018 z AS Rím a odvtedy patril medzi kľúčových hráčov mužstva.

Brazílsky futbalový brankár Alisson Becker by rád pokračoval v FC Liverpool aj po skončení prebiehajúcej sezóny.

Tridsaťštyriročnému reprezentantovi vyprší budúci rok v lete kontrakt a napriek špekuláciám o možnom odchode má záujem zostať na Anfielde.

Alisson prišiel do Liverpoolu v roku 2018 z AS Rím a odvtedy patril medzi kľúčových hráčov mužstva pri triumfoch v anglickej Premier League i Lige majstrov.

Za „The Reds“ nastúpil v 347 zápasoch a získal sedem významných trofejí. Po nedeľnom ligovom víťazstve 3:1 na ihrisku Crystal Palace potvrdil, že by rád podpísal novú zmluvu.

„Áno, v mojej mysli chcem zostať. Sústredím sa na každý zápas, ale som rád, že môžem byť tu. Závisí to od mnohých faktorov a rôznych okolností. Mojím želaním je však zostať. Som tu šťastný a moja rodina je tu šťastná,“ citovala ho agentúra AFP.

Brazílsky brankár zdôraznil, že naďalej má motiváciu dosahovať úspechy na najvyššej úrovni.

„Stále túžim po tituloch a chcem podávať dobré výkony. Chcem hrať na najvyššej úrovni tak dlho, ako to len bude možné. Takto nad tým premýšľam,“ dodal Alisson, ktorý zároveň potvrdil, že rokovania o jeho budúcnosti už prebiehajú. „Môj agent rokuje s klubom,“ prezradil.

Tréner Liverpoolu Andoni Iraola nedávno vyjadril nádej, že skúsený brankár zostane v jeho mužstve aj naďalej. Počas leta sa pritom špekulovalo o Alissonovom možnom prestupe do Juventusu Turín.

Liverpool má na brankárskom poste k dispozícii aj Gruzínca Giorgiho Mamardašviliho, pričom v budúcom roku by mal z belgického Genku prísť talentovaný Lucca Brughmans.

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