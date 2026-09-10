VIDEO: Nezvládol emócie a kopol do tabule. Asociácia potrestala pokutou brankára Liverpoolu

Brankár Liverpoolu Alisson Becker dostal pokutu 8 000 libier za to, že po augustovej remíze 2:2 s Nottinghamom v Premier League kopol do elektronickej tabule na striedanie. Informovala o tom Anglická futbalová asociácia (FA).
Alisson už počas zápasu dostal žltú kartu za protesty po tom, čo Liverpool pre problémy štvrtého rozhodcu s elektronickou tabuľou nemohol uskutočniť pripravené trojité striedanie.
Nottingham následne rýchlo uskutočnil vhadzovanie, čo vyústilo do pokutového kopu po faule brazílskeho brankára. Hostia sa z penalty dostali do vedenia a až potom mohol Liverpool striedať.
VIDEO: Becker kopol do tabule
Keď potom Alisson odchádzal z ihriska, nahnevane kopol do tabule na striedanie.
„Po zápase sa dopustil nevhodného správania pri vchode do priestorov štadióna. Alisson obvinenie prijal a dostal príslušnú pokutu,“ uviedla FA.