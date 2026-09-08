Argentínčana sklamalo, že mu Liverpool neponúkol zmluvu: Odovzdávam 100 percent

Argentínsky futbalista Alexis Mac Allister uviedol, že ho sklamalo rozhodnutie jeho klubu FC Liverpool neponúknuť mu novú zmluvu.
Dvadsaťsedemročný stredopoliar zároveň prezradil, že mal počas leta možnosť opustiť Anfield Road, no rozhodol sa zotrvať v drese „The Reds“ a zabojovať o nový kontrakt.
Mac Allister nemal ideálnu uplynulú sezónu, avšak to platilo pre celý tím z Merseyside. Počas leta sa meno majstra sveta z Kataru 2022 spájalo najmä s prestupom do Atletica Madrid.
„Toto leto som mal možnosti odísť. Dostal som správu, že klub nie je v situácii, aby mi ponúkol novú zmluvu, čo ma veľmi mrzí. Myslím si, že pre tento klub odovzdávam 100 percent každý deň na tréningoch aj v zápasoch.
Samozrejme, môžem mať veľmi dobré zápasy aj horšie zápasy, ako každý, ale vždy sa snažím zo všetkých síl,“ povedal Mac Allister podľa AFP.
Napriek tomu zostal v Liverpoole, s ktorým má platný kontrakt na ďalšie dva roky. „Ešte je čas, fanúšikovia sa nemusia obávať, lebo budem dávať 100 percent až do posledného dňa, čo tu budem.
Uvidíme, čo sa stane. Momentálne som v správnom klube a mám správny prístup, aby som mu dal zo seba maximum,“ doplnil Mac Allister.