Slovan odmenil ofenzívny talent novou zmluvou. Má veľký potenciál, verí Kmotrík

Slovenský futbalista Alexej Maroš podpísal s bratislavským Slovanom novú zmluvu do roku 2029. „Belasí“ o novom kontrakte pre 21-ročného krídelníka informovali v piatok na svojom webe.
Maroš strelil v jarnej časti uplynulej sezóny 12 gólov za druholigoví B-tím Slovana a vypýtal si miesto v A-mužstve.
Tréner Yaya Toure mu v utorkovom prvom stretnutí 2. predkola Ligy majstrov v Tbilisi proti Iberii 1999 doprial európsky debut v základnej zostave a Maroš sa odvďačil asistenciou na gól Alasanu Yirajanga na konečných 2:0 pre hostí.
„Alexej Maroš je náš ďalší veľký talent, ktorý prichádza z našej Akadémie. Som nesmierne rád, že si po príchode nového trénera vybojoval v letnej príprave stabilné miesto v prvom tíme. Ako som povedal na predsezónnej tlačovej konferencii, verím tomuto mužstvu i realizačnému tímu. Taktiež verím, že Alexej bude na sebe ďalej pracovať a zlepšovať sa.
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Má v sebe veľký potenciál, ktorému všetci veríme. Preto som nesmierne rád, že sme sa dohodli na novej zmluve a jeho služby sme si nateraz poistili na ďalšie tri roky. Som presvedčený, že vydarený zápas v Gruzínsku i nový kontrakt môžu byť preňho tou správnou motiváciou ďalej na sebe makať.
Bude to najmä v jeho rukách, my mu spolu s realizačným tímom vytvoríme čo najlepšie podmienky,“ vyjadril sa pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
Maroš si prešiel dorasteneckými kategóriami v Slovane a bol aj členom mládežníckych reprezentačných výberov. V A-tíme úradujúceho slovenského majstra debutoval na jeseň 2024 v pohárovom zápase v Nitre a ligovú premiéru zaznamenal v marci 2025 s Podbrezovou.
Po podpise zmluvy povedal: „Veľmi si vážim dôveru, ktorú do mňa Slovan vložil, a budem sa ju snažiť splatiť. Nová zmluva je pre mňa ďalšou motiváciou do práce, chcem sa zlepšovať a byť pre Slovan platný.
V prvom mužstve mám popri sebe veľa výborných hráčov, od ktorých sa môžem učiť. Veľmi si vážim šancu od trénera v prvom zápase v Gruzínsku, v dobrom som si to užil a snažil som sa odviesť maximum pre mužstvo, teším sa z asistencie na gól Alasanu Yirajanga.
Veľa pre mňa znamenal aj štart v generálke s Pafosom, keď som odohral polčas na našom krásnom Tehelnom poli pred fantastickými fanúšikmi. Aj to ma motivuje, aby som v budúcnosti takéto pocity zažíval častejšie.“