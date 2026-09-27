Isak utrpel v poslednom zápase zranenie. Švédsku v ďalšom ťažení už nepomôže

Švédsky futbalový útočník Alexander Isak sa vrátil do svojho klubu FC Liverpool po tom, čo utrpel zranenie v reprezentačnom zápase.
Na piatkovom víťazstve proti Rumunsku (2:1) v Lige národov sa podieľal jedným gólom a napokon odohral celých 90 minút.
Do nastávajúcich zápasov proti Poľsku, Bosne a Hercegovine a Rumunsku počas reprezentačnej prestávky však už nezasiahne.
„Alexander Isak sa vracia do Liverpoolu z reprezentačného zrazu pre ľahké zranenie.
Na zostávajúce tri zápasy Švédska v rámci aktuálnej reprezentačnej prestávky nenastúpi a jeho stav posúdi klubový zdravotnícky personál v tréningovom centre AXA,“ uviedol FC Liverpool v oficiálnom vyhlásení, z ktorého citovala AFP.
Prvú sezónu Isaka v FC Liverpool poznačili zranenia a vedenie klubu dúfa, že bude pripravený na najbližší zápas Premier League proti Manchestru City, ktorý sa hrá 11. októbra.