Zapísal sa do histórie. Za mužov strelil gól len 15-ročný chlapec

Žitavany sú vďaka jasnej výhre na štvrtom mieste ObFZ Nitra. Na lídra z Rišňoviec strácajú sedem bodov.

„Naše ambície sú vždy najvyššie. Nebude to jednoduché, ale chceme sa pokúsiť o výhru v súťaži.

Ak by sa nám to nepodarilo a vyskytla by sa možnosť postúpiť z druhého či tretieho miesta, určite by sme nad ňou uvažovali,“ uviedol manažér klubu.

VIDEO: Gól 15-ročného Alexa Paulova (zdroj: NR Šport - facebook)