Garnacho opäť mení dres. Z Chelsea mieri na ročné hosťovanie ku konkurencii

Aston Villa získala na hosťovanie do konca sezóny záložníka Alejandra Garnacha z Chelsea. Súčasťou dohody je aj možnosť trvalého prestupu argentínskeho futbalistu. Klub o tom informoval na webe.
Dvadsaťšesťročný Garnacho prišiel do Chelsea vlani za 40 miliónov libier z Manchestru United, ale na Stamford Bridge sa do základnej zostavy nepresadil. V minulej sezóne odohral 43 súťažných zápasov a dal osem gólov.
V United strávil Garnacho päť rokov a pred tým pôsobil v akadémii Atlética Madrid.
Za argentínsku reprezentáciu odohral osem zápasov, bol aj v širšej nominácii na majstrovstvá sveta, ale napokon sa na šampionát nedostal.