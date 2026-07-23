    Garnacho opäť mení dres. Z Chelsea mieri na ročné hosťovanie ku konkurencii

    Garnacho v drese Chelsea.
    Garnacho v drese Chelsea. (Autor: SITA/AP)
    ČTK|23. júl 2026 o 16:39
    ShareTweet0

    V minulej sezóne odohral 43 súťažných zápasov a dal osem gólov.

    Aston Villa získala na hosťovanie do konca sezóny záložníka Alejandra Garnacha z Chelsea. Súčasťou dohody je aj možnosť trvalého prestupu argentínskeho futbalistu. Klub o tom informoval na webe.

    Dvadsaťšesťročný Garnacho prišiel do Chelsea vlani za 40 miliónov libier z Manchestru United, ale na Stamford Bridge sa do základnej zostavy nepresadil. V minulej sezóne odohral 43 súťažných zápasov a dal osem gólov.

    V United strávil Garnacho päť rokov a pred tým pôsobil v akadémii Atlética Madrid.

    Za argentínsku reprezentáciu odohral osem zápasov, bol aj v širšej nominácii na majstrovstvá sveta, ale napokon sa na šampionát nedostal.

    Nachádzate sa tu:
    Domov