Veľký comeback po štyroch rokoch. Rusnák má z návratu príjemné pocity

Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa po štyroch rokoch vrátil do národného tímu.
Z comebacku má skúsený stredopoliar Seattle Sounders radosť a je pripravený zabojovať o splnenie cieľa, ktorý si tím trénera Vladimíra Weissa st. stanovil pred septembrovým asociačným termínom.
Štyri roky ubehli rýchlo
Tridsaťdvaročný Rusnák si naposledy obliekol dres národného tímu ešte v júni 2022 v zápase C-divízie Ligy národov v Kazachstane, kde „sokoli“ opäť zavítajú v pondelok 16. novembra.
„Bolo to už dlho, ale tie štyri roky ubehli pomerne rýchlo. Som tu veľmi rád a čakajú nás dva zápasy, ktoré chceme zvládnuť a splniť cieľ stanovený pred niekoľkými mesiacmi,“ priznal Rusnák, ktorý bol z návratu do reprezentácie nadšený.
„Tešil som sa na všetkých. Sú tu hráči, s ktorými som hrával, ale aj noví mladí chlapci. Národný tím som sledoval z Ameriky, takže som mal prehľad. Obmena kádra je prirodzená a z návratu mám príjemné pocity,“ pokračoval stredopoliar.
K nominácii po štyroch rokoch mu pomohlo aj viacero absencií vo Weissovom kádri. Rusnák verí, že ak bude naďalej podávať dobré výkony v zámorskej MLS, bude dlhé lety zo Seattlu do Európy absolvovať častejšie.
„Teraz ešte nemá zmysel riešiť, čo bude o rok. Plne sa sústredím na najbližší zápas. Uvidí sa podľa výkonov v klube a tréner sa potom rozhodne,“ konštatoval Rusnák, ktorý priletel na Slovensko v pondelok.
„Po tejto ceste mi ešte jeden deň navyše na regeneráciu pomôže, ale od zajtra už by som mal byť v plnom tréningu,“ uviedla opora Seattlu Sounders.
MLS si pochvaľuje
V zámorskej MLS sa Rusnákovi darí, počas prebiehajúcej sezóny strelil päť gólov a pridal dvanásť asistencií. Jeden presný zásah pridal aj v záverečnom zápase základnej časti, ktorým pomohol k postupu svojho tímu do play off.
„Ten posledný duel mi pomohol naladiť sa na tento zraz. Vždy sa cestuje lepšie, keď záverečné stretnutie zvládnete herne aj výsledkovo. Pre klub to bol dôležitý zápas, keďže sme postúpili do vyraďovacej fázy,“ zhodnotil skúsený reprezentant, ktorý si úroveň MLS pochvaľuje.
„Liga ide rapídne hore. Som tam už desať rokov, takže to viem dobre porovnať. Veľa sa tam cestuje, na každom zápase sú iné podmienky. Nie každý sa tam vie adaptovať tak rýchlo,“ doplnil o úrovni súťaže Rusnák.
Svoj prvý reprezentačný štart po štyroch rokoch si môže pripísať už v piatkovom dueli v Košiciach proti Faerským ostrovom.
„Súperi vyzerajú na papieri jednoducho, ale zápasy nemusia byť jednoduché. Dôležitý bude prvý gól. Musíme hrať svoju hru, dať si pozor na detaily a spraviť všetko pre dobrý výsledok. Štadión som videl len v televízii, takže sa teším.
V zime chodím okolo neho každý deň, ale osobne som tam na zápase ešte nebol. V Košiciach som vyrastal a v zime tam trávim čas s rodinou,“ dodal navrátilec do národného tímu.