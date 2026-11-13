V USA je hviezda, má status aj vysoké IQ. Slovensko ho prehliadalo, je späť

V americkej MLS si zahralo šesť slovenských futbalistov, ale iba jeden z nich tam zanechal výraznejšiu stopu.
Tridsaťdvaročný Albert Rusnák už takmer desaťročie patrí medzi najlepších hráčov súťaže.
V Amerike si vybudoval meno, ktoré ďaleko presahuje slovenské futbalové pomery. Teraz sa po viac ako štyroch rokoch vracia do reprezentácie.
„Do stredu poľa prináša vyrovnanosť, kreativitu a vysoké futbalové IQ. Znovu a znovu dokazoval svoju dôležitosť vo veľkých momentoch,“ uviedol generálny manažér jeho klubu Craig Waibel.
Rusnákove čísla potvrdzujú, že nejde iba o zdvorilostnú pochvalu. V MLS patrí dlhodobo medzi najlepšie hodnotených hráčov a v aktuálnej sezóne to opäť potvrdzuje aj štatistikami.
V základnej časti si pripísal trinásť primárnych asistencií, čo ho radí na prvé miesto spolu s Lionelom Messim a ďalšími troma hráčmi. V počte kľúčových prihrávok (93) je na treťom mieste.
Nikto nemá toľko asistencii
Pri pohľade na jeho štatistiky narazíme na zaujímavú odlišnosť medzi zámorskou a európskou futbalovou metodikou.
Kým európske štatistické portály mu počítajú trinásť takzvaných primárnych asistencií, teda výhradne posledných finálnych prihrávok priamo pred gólom, oficiálna databáza Major League Soccer mu eviduje až šestnásť asistencií. To ho radí na tretie miesto v celej súťaži.
Americká liga sa totiž pri tvorbe štatistík inšpirovala ľadovým hokejom. Do oficiálnych čísel započítava aj takzvané sekundárne asistencie, teda prihrávky predchádzajúce poslednej gólovej prihrávke.
Žiaden slovenský futbalista si v rámci najvyšších súťaží za posledné tri sezóny nepripísal viac gólových prihrávok ako Rusnák (32). Nikto nemá na konte ani viac kľúčových prihrávok.
V aktuálnej sezóne strelil päť gólov. Za tri sezóny ich dal celkovo 26. V Amerike pôsobí už desať sezón. Za ten čas nazbieral v MLS celkovo 79 gólov a 88 asistencií v 313 odohraných zápasoch.
Weiss ho pozná odmalička
Do národného tímu sa Rusnák vracia po viac ako štyroch rokoch. V piatok (o 20.45, vysiela STVR Šport) ho čaká zápas C divízie Ligy národov proti Faerským ostrovom.
„Nemyslím si, že by som sa k tomu mal vracať. Čo bolo, bolo, už to nezmením. Treba sa pozerať dopredu,“ opisoval svoj návrat na mediálnom brífingu.
VIDEO: Predstavenie Alberta Rusnáka v Seattle Sounders
Tréner Vladimír Weiss ho pozná odmalička. Sledoval ho už v mládežníckej akadémii Manchestru City, kde pôsobil spoločne s jeho synom Vladimírom.
„Ešte z mládežníckej akadémie Manchestru City, kde bol spolu s mojím synom Vladom. Sledoval som celú jeho kariéru, poznám jeho rodičov. Mladý sa vybral do Ameriky ako veľký talent. Desať rokov tam preukazuje výbornú výkonnosť. Má tam fantastické čísla a zaslúžil si opätovnú miestenku do reprezentácie,“ opísal ho Weiss.
Od Rusnáka očakáva, že môže byť jedným z hráčov, ktorí rozhodnú zápas.
Je dobrý a slušný
„Medzi líniami sa niekto bude musieť presadiť myšlienkou, utajenou prihrávkou či strelou, práve on toto vie. Výborne trénuje. Je to dobrý a slušne vychovaný chlapec. Mám z neho radosť, že je tu a videl som i na hráčoch nadšenie z toho, že je v tíme,“ dodal reprezentačný tréner.
Rusnákova absencia v národnom mužstve mala v minulosti viacero vysvetlení. Predošlému trénerovi Francescovi Calzonovi nepasoval do hernej koncepcie.
„Má skvelú techniku aj kvalitu, hrá však skôr pod hrotom. Má smolu, že hráme iným systémom, lebo nemáme podhrotového hráča.
Možno nie je až taký fyzicky zdatný, aby vedel hrať v našej stredovej trojici. Mal by v našom hernom systéme ťažkosti a nevynikla by jeho kvalita,“ zdôvodňoval Calzona jeho absenciu v reprezentácii.
Rusnák nečakane vypadol aj z nominácie na majstrovstvá Európy v roku 2021. Vtedajší tréner Štefan Tarkovič vysvetľoval svoje rozhodnutie takto:
„Rusnák veľakrát uprednostnil reprezentáciu pred klubovým programom. Zavážila hráčska typológia. Princíp vyššej hodnoty reprezentácie je pre mňa dôležitejší ako vzájomný vzťah.“
City si ho vyhliadol ako trinásťročného
Je to príbeh chlapca z futbalovej rodiny, ktorého už v útlom veku zlákal jeden z najväčších klubov sveta. Do Manchestru City odišiel, keď mal iba trinásť rokov.
„V klube vraveli, že nikdy predtým nezobrali do akadémie mladšieho hráča,“ vyhlásil pre SME ešte v roku 2009 Rusnákov otec Albert.
Bývalý hráč slávnej éry košického futbalu, ktorý si zahral v Lige majstrov aj proti Manchestru United a reprezentoval Slovensko, vtedy pomáhal v Manchestri pri výbere talentov.
Citizens sa o mladého Slováka postarali. Pridelili mu byt a jeho otcovi našli prácu. Junior patril medzi najväčšie nádeje klubu a zahral si aj juniorskú Ligu majstrov.
Bol ako Rosický
Štýlom hry ho v žiackom veku prirovnávali k českému reprezentantovi Tomášovi Rosickému.
„Verím, že dostanem šancu v prvom tíme. Manchester City je klub môjho srdca,“ vravel v minulosti Rusnák.
Ofenzívny stredopoliar patril medzi opory rezervného tímu City. Za prvé mužstvo si zahral v roku 2013 počas turné po USA v zápase proti Chelsea. Išlo však iba o prípravné stretnutie, nie o súťažný zápas.
„Bol to správny krok. Šesť či sedem rokov v akadémii City mi dalo veľmi veľa. A to aj napriek tomu, že som sa neprepracoval do prvého tímu.“
„Získal som však základy a adaptoval som sa na anglický futbal, čo je pre mňa teraz veľkým plusom,“ tvrdil pred niekoľkými rokmi.
Z Anglicka cez Holandsko až do Ameriky
Po pôsobení v treťoligovom anglickom Oldhame a druholigovom Birmingham City opustil Britániu a zamieril do najvyššej holandskej súťaže.
V roku 2014 pôsobil pol roka v Cambuure, od januára 2015 bol hráčom Groningenu. Manchester City mu pritom ponúkal predĺženie zmluvy.
„Nechcel som sa vrátiť do City, hrať raz za čas jeden polčas za prvý tím a pravidelne za rezervu. A ani som nechcel pendlovať po hosťovaniach v druhej anglickej lige. Neviem, za aké peniaze ma City pustili. Keď tak rozmýšľam, 500-tisíc by mohla byť primeraná suma,“ vysvetľoval Rusnák.
Podľa Transfermarktu ho anglický veľkoklub uvoľnil za iba 225-tisíc eur.
Pred deviatimi rokmi Slovák svojím rozhodnutím niektorých prekvapil. Z holandského Groningenu totiž zamieril do amerického Real Salt Lake a odštartoval kariéru v MLS.
Z Európy do USA zväčša putujú futbalisti až na sklonku kariéry. Rusnák však mal v tom čase iba 23 rokov. V zámorí sa ihneď uchytil a patril medzi najproduktívnejších hráčov súťaže. V Salt Lake sa dokonca stal kapitánom.
Jeho rozhodnutie odísť do Ameriky sa napokon ukázalo ako mimoriadne vydarené.
Mohol hrať v Premier League, zostal v MLS
Pred štyrmi rokmi sa pritom špekulovalo o jeho návrate do Anglicka. V decembri 2021 viaceré britské médiá informovali, že Southampton FC a Newcastle United sledujú situáciu okolo slovenského stredopoliara, ktorému sa končila zmluva v Salt Lake.
Z Newcastlu, v ktorom vtedy pôsobil aj slovenský brankár Martin Dúbravka, sa v tom čase stal možno najbohatší klub sveta.
Rusnák sa však rozhodol zostať v MLS a v Spojených štátoch. Nový kontrakt podpísal so Seattle Sounders, klubom, ktorý vyhral MLS dvakrát, v rokoch 2016 a 2019.
VIDEO: Mak a Rusnák
Dôvodov, prečo sa rozhodol zostať v Amerike, mohlo byť viac. Otázne je aj to, nakoľko vážne boli ponuky z Anglicka.
Je iná kategória
V Premier League by ho čakala obrovská konkurencia. V Amerike už mal vybudované meno a patril medzi najlepších hráčov súťaže.
Priemerný plat futbalistov v MLS je viac ako 300-tisíc eur ročne. V tomto smere je na tom lepšie aj druhá anglická liga (366-tisíc eur) a holandská najvyššia súťaž (388-tisíc eur).
Rusnák je však iná kategória. Keďže patrí medzi najlepších hráčov MLS, má aj výnimočné finančné postavenie.
Rodák z Košíc podľa servera Capology.com zarobí približne 2,4 milióna eur ročne v hrubom. V tomto smere patrí medzi 35 najlepšie platených hráčov súťaže.
V MLS má výnimočné postavenie
Rusnák v minulosti vysvetľoval aj špecifický systém fungovania americkej ligy a postavenie najlepšie platených futbalistov.
„Každé mužstvo má troch hráčov, ktorí majú štatút takzvaných designated players (Rusnák je jedným z nich – pozn. red.). Môžu zarábať viac než milión dolárov a v zmluvách majú zakotvené, že ich nemožno meniť medzi klubmi,“ vysvetľoval.
„Okrem nich to funguje tak, že hráčov kluby nekupujú, ale menia medzi sebou, alebo ich ponúkajú za zvýhodnenú možnosť výberov. Je to niečo na spôsob NHL,“ dodal.
Pravidlo o designated players, nazývané aj Beckhamovo pravidlo, umožňuje každému klubu podpísať hráčov, ktorých mzda sa nezapočítava do platového stropu. Zvyčajne ide o najlepších futbalistov v tíme.
Rusnák je jedným z nich. V Amerike si za necelé desaťročie vybudoval pozíciu, ktorú by mu mnohí európski futbalisti mohli závidieť.
„MLS ide každý rok rapídne hore. Od môjho debutu urobila súťaž obrovský krok vpred,“ tvrdí.
Po rokoch opäť v národnom tíme
Rusnák patril aj medzi lídrov slovenskej reprezentácie do 21 rokov, ktorá v roku 2017 skončila na piatom mieste. Následne spolu so Stanislavom Lobotkom, Milanom Škriniarom a ďalšími rovesníkmi prešiel do seniorského národného tímu.
V jeho drese odohral 37 zápasov a strelil sedem gólov. Posledné tri roky však v reprezentácii chýbal.
Teraz dostáva ďalšiu príležitosť. Slovákov čaká v piatok o 20.45 h zápas s Faerskými ostrovmi v košickej aréne. Na postup do vyššej kategórie Ligy národov im stačí jediný bod.
Pre Rusnáka bude stretnutie výnimočné aj z osobného hľadiska. Je totiž košickým odchovancom a do mesta sa vracia ako hráč, ktorý si vybudoval rešpekt na druhej strane Atlantiku.
„Je to pre mňa špecifický zápas. V zime, keď som v Košiciach, tak chodím okolo štadióna dennodenne. Osobne som však nebol na štadióne ani ako divák. Zvonku mám prehľad, ale byť osobne na ihrisku je niečo úplne iné,“ dodal Rusnák.