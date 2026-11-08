VIDEO: Do reprezentácie prichádza vo forme. Rusnák zažiaril v MLS a vyrovnal klubový rekord

Albert Rusnák sa výrazne podpísal pod dôležité víťazstvo Seattlu Sounders nad Los Angeles FC.
Slovenský stredopoliar strelil úvodný gól a následne pripravil aj druhý, vďaka čomu jeho tím zvíťazil 2:1 a zabezpečil si postup do play-off MLS.
Rusnák otvoril skóre už po 51 sekundách. Domáci vysoko napádali rozohrávku súpera, Cristian Roldan získal loptu a prihrávkou našiel slovenského reprezentanta pred bránkou. Ten z bezprostrednej blízkosti nezaváhal a poslal Seattle do vedenia.
VIDEO: Zostrih zápasu Seattle - Los Angeles
Sounders zvýšili náskok v 32. minúte. Sebastian Gomez zakončil ľavačkou, jeho strela sa odrazila od obrancu Eddieho Seguru a skončila v sieti.
Pri góle asistoval Rusnák, ktorý tak mal prsty v oboch presných zásahoch svojho mužstva.
Seattle si zabezpečil postup do play-off
LAFC sa v druhom polčase snažilo vrátiť do zápasu, no viaceré príležitosti zneškodnil brankár Andrew Thomas.
Hostia znížili až v 82. minúte, keď sa po štandardnej situácii presadil hlavou Segura. Seattle však záver stretnutia zvládol a tesné vedenie udržal.
Víťazstvo 2:1 znamenalo pre Sounders postup do play-off. Základnú časť tak zakončili s dôležitým triumfom nad jedným z najväčších rivalov.
Rusnák vyrovnal svoj klubový rekord
Pre slovenského stredopoliara bol zápas významný aj z individuálneho hľadiska. Svojou 16. asistenciou v ligovej sezóne vyrovnal klubový rekord Seattlu, ktorý predtým stanovil sám v roku 2024 a dosiahol ho aj Nicolás Lodeiro v roku 2018.
Šestnásť asistencií zároveň radí Rusnáka na spoločné tretie miesto v celej MLS v tomto roku. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.
Rusnák sa v uplynulých dňoch dostal do pozornosti aj v súvislosti s reprezentáciou. Tréner Vladimír Weiss st. ho zaradil do nominácie na novembrové zápasy Ligy národov. Po dlhšom čase sa tak opäť predstaví v národnom tíme.