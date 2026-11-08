VIDEO: Do reprezentácie prichádza vo forme. Rusnák zažiaril v MLS a vyrovnal klubový rekord

Albert Rusnák sa teší z gólu.
Albert Rusnák sa teší z gólu. (Autor: X/ Major League Soccer)
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Sportnet|8. nov 2026 o 08:07
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Slovenský stredopoliar strelil úvodný gól a následne pripravil aj druhý.

Albert Rusnák sa výrazne podpísal pod dôležité víťazstvo Seattlu Sounders nad Los Angeles FC.

Slovenský stredopoliar strelil úvodný gól a následne pripravil aj druhý, vďaka čomu jeho tím zvíťazil 2:1 a zabezpečil si postup do play-off MLS.

Rusnák otvoril skóre už po 51 sekundách. Domáci vysoko napádali rozohrávku súpera, Cristian Roldan získal loptu a prihrávkou našiel slovenského reprezentanta pred bránkou. Ten z bezprostrednej blízkosti nezaváhal a poslal Seattle do vedenia.

VIDEO: Zostrih zápasu Seattle - Los Angeles

Sounders zvýšili náskok v 32. minúte. Sebastian Gomez zakončil ľavačkou, jeho strela sa odrazila od obrancu Eddieho Seguru a skončila v sieti.

Pri góle asistoval Rusnák, ktorý tak mal prsty v oboch presných zásahoch svojho mužstva.

Seattle si zabezpečil postup do play-off

LAFC sa v druhom polčase snažilo vrátiť do zápasu, no viaceré príležitosti zneškodnil brankár Andrew Thomas.

Hostia znížili až v 82. minúte, keď sa po štandardnej situácii presadil hlavou Segura. Seattle však záver stretnutia zvládol a tesné vedenie udržal.

Víťazstvo 2:1 znamenalo pre Sounders postup do play-off. Základnú časť tak zakončili s dôležitým triumfom nad jedným z najväčších rivalov.

Rusnák vyrovnal svoj klubový rekord

Pre slovenského stredopoliara bol zápas významný aj z individuálneho hľadiska. Svojou 16. asistenciou v ligovej sezóne vyrovnal klubový rekord Seattlu, ktorý predtým stanovil sám v roku 2024 a dosiahol ho aj Nicolás Lodeiro v roku 2018.

Šestnásť asistencií zároveň radí Rusnáka na spoločné tretie miesto v celej MLS v tomto roku. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.

Rusnák sa v uplynulých dňoch dostal do pozornosti aj v súvislosti s reprezentáciou. Tréner Vladimír Weiss st. ho zaradil do nominácie na novembrové zápasy Ligy národov. Po dlhšom čase sa tak opäť predstaví v národnom tíme.

Tabuľka MLS

MLS

    Albert Rusnák sa teší z gólu.
    Albert Rusnák sa teší z gólu.
    VIDEO: Do reprezentácie prichádza vo forme. Rusnák zažiaril v MLS a vyrovnal klubový rekord
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